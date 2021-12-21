Жінка, яка зробила Кейт Міддлтон іконою стилю, стала вдруге мамою (фото)

Наташа Арчер почала працювати з Кейт Міддлтон ще у 2007-му, за чотири роки до її весілля з принцом Вільямом.

Особистий стиліст герцогині Кембриджської Наташа Арчер та її чоловік, королівський фотограф Кріс Джексон, стали батьками ще одного хлопчика. Про довгоочікуване поповнення в сім'ї повідомив сам Кріс, поділившись у соцмережі зворушливим знімком.

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На фотографії старший син пари Тео в червоно-біло-зеленій піжамі стоїть біля колиски, у якій спить молодший брат, і гладить його по голові.

"Коли ти спускаєшся вранці вниз у пошуках ельфа Едді та знаходиш нового молодшого брата", — підписав знімок Кріс.

У коментарях друзі та підписники Джексона залишили безліч вітальних коментарів, зазначивши, що в пари "чудесні хлопчики".

[ + – ] Трирічний Тео та його новонароджений брат

Наташа Арчер з'явилася в житті Кейт ще у 2007 році, коли за міс Міддлтон уже з цікавістю спостерігав увесь світ як потенційною дружиною майбутнього короля Великобританії. У 2014 році її перевели на посаду, аналогічну до радника за стилем – дівчина повинна була стежити за тим, щоб наряди герцогині завжди були підібрані відповідно до вимог ситуації.

Вона зробила образ Кейт по-справжньому королівським, елегантним і водночас підкреслено невимушеним, прибравши зайвий офіціоз. Наприклад, саме з подачі свого стиліста дружина принца Вільяма стала з'являтися в пальтах із суворою лінією плеча, а для невимушених образів вибирати сукні-міді з великим принтом. Усі образи Кейт після народження дітей на порозі клініки — теж її справа.

[ + – ] Наташа Арчер – особиста стилістка Кейт Міддлтон

У 2019 році герцог Кембриджський зробив Наташу членом Королівського Вікторіанського Ордену на спеціальній церемонії в палаці на знак визнання її заслуг перед королівською сім'єю. Нагороди Королівського Вікторіанського Ордену є подарунком Королеви та вручаються людям, які служили монарху або іншим членам королівської родини на високому рівні.

Попри те, що Арчер одягає Кетрін у найкращих британських дизайнерів, сама вона найчастіше купує собі речі в онлайн-магазинах.

На час, коли Наташа йде в декрет, її заміняє близька подруга Кейт, стилістка з 12-річним досвідом роботи у Vogue Вірджинія Чедвік-Хілі, спадкова аристократка, яка любить той самий стиль, що і її високопоставлена клієнтка. Вона трохи освіжила консервативні образи герцогині.

Щодо чоловіка Наташі Арчер, то він уже 18 років є фотографом королівської родини. Кріс перемагав у номінації "королівський фотограф року у 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 і 2016 роках. Крім того, Джексон вигравав спеціальні нагороди у 2009, 2013 і 2014 роках. Остання його робота Earthshot Prize Awards.

[ + – ] Кріс Джексон – фотобіограф королівської родини Великої Британії

Нагадаємо найкращі різдвяні образи герцогині Кембриджської в королівському статусі. Ми також розповідали про ефектну появу Кейт у червоній сукні.