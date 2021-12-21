Женщина, сделавшая Кейт Миддлтон иконой стиля, стала мамой во второй раз (фото)

Наташа Арчер начала работать с Кейт Миддлтон еще в 2007-м, за четыре года до ее свадьбы с принцем Уильямом.

Личный стилист герцогини Кембриджской Наташа Арчер и ее муж, королевский фотограф Крис Джексон, стали родителями еще одного мальчика. О долгожданном пополнении в семье сообщил сам Крис, поделившись в соцсети трогательным снимком.

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На фотографии старший сын пары Тео в красно-бело-зеленой пижаме стоит возле люльки, в которой спит его младший брат, и гладит его по голове.

"Когда ты спускаешься утром вниз в поисках эльфа Эдди и находишь нового младшего брата", – подписал снимок Крис.

В комментариях друзья и подписчики Джексона оставили множество поздравительных комментариев, отметив, что у пары "чудесные мальчики".

[ + – ] Трехлетний Тео и его новорожденный брат

Наташа Арчер появилась в жизни Кейт еще в 2007 году, когда за мисс Миддлтон уже с интересом наблюдал весь мир как за потенциальной женой будущего короля Великобритании. В 2014 году ее перевели в должность, аналогичную советнику по стилю – девушка должна была следить за тем, чтобы наряды герцогини всегда были подобраны в соответствии с требованиями ситуации.

Она сделала образ Кейт по-настоящему королевским, элегантным и в то же время подчеркнуто непринужденным, убрав лишний официоз. Например, именно с подачи своего стилиста жена принца Уильяма стала появляться в пальто со строгой линией плеча, а для более непринужденных образов выбирать платья-миди с крупным принтом. Все образы Кейт после рождения детей на пороге клиники – тоже ее рук дело.

[ + – ] Наташа Арчер – личный стилист Кейт Миддлтон

В 2019 году герцог Кембриджский сделал Наташу членом Королевского Викторианского Ордена на специальной церемонии во дворце, в знак признания ее заслуг перед королевской семьей. Награды Королевского Викторианского Ордена являются подарком Королевы и вручаются людям, которые служили монарху или другим членам королевской семьи на высоком уровне.

Несмотря на то, что Арчер одевает Кэтрин у лучших британских дизайнеров, сама она чаще всего покупает себе вещи в онлайн-магазинах.

На время, когда Наташа уходит в декрет, ее подменяет близкая подруга Кейт, стилист с 12-летним опытом работы в Vogue Вирджиния Чедвик-Хили, потомственная аристократка, которая любит тот же стиль, что и ее высокопоставленная клиентка. Она немного освежила консервативные образы герцогини.

Что касается супруга Наташи Арчер, то он уже 18 лет является фотографом королевской семьи. Крис побеждал в номинации "королевский фотограф года в 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Кроме того, Джексон выигрывал специальные награды в 2009, 2013 и 2014 годах. Последняя его работа – черно-белые снимки Кейт и Уильяма с церемонии Earthshot Prize Awards.

[ + – ] Крис Джексон – фотобиограф королевской семьи Великобритании

Напомним лучшие рождественские образы герцогини Кембриджской в королевском статусе. Мы также рассказывали об эффектном появлении Кейт в красном пальто-платье.