"Принц Гаррі король". Британці відреагували на страх Єлизавети ІІ за життя принца Вільяма

Кількість пошукових запитів у Google зросла на 769%, що в дев'ять разів більше, ніж середній обсяг.

Інформація про те, що королева Великобританії не може спати ночами через страх за життя принца Вільяма та його безпеку під час подорожі на вертольотах призвела до того, що пошукові запити в Google "принц Гаррі король" зросли на 769%, повідомляє Express.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Ця цифра майже в дев'ять разів більша, ніж середній обсяг пошукових запитів.

За даними таблоїду, прохання Єлизавети II до Вільяма припинити польоти на вертольотах із Кейт і їхніми дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї задля збереження лінії наступності змусило британців хвилюватися за майбутнє монархії, якщо раптом побоювання монарха стануть небезпідставними. Якщо з принцом Вільямом і його сім'єю станеться трагедія, наприклад, авіакатастрофа, то наступним у черзі на британський престол стане принц Гаррі. Виявилося, що така перспектива не дуже тішить підданих монарха та саму Єлизавету.

"Тоді як уся родина королеви для неї неймовірно дорога, принц Вільям і троє його дітей є світлим майбутнім для монархії, і вона захоче переконатися, що вони будуть у безпеці та здорові, готові зійти на престол. Хоча Вільям — досвідчений пілот, вертольоти – не найбезпечніший спосіб подорожувати, і якщо станеться найгірше, трон займе принц Гаррі", – наголосив представник компанії Every Night, яка проаналізувала запити Google.

[ + – ] Принц Вільям часто літає з усією сім'єю

Він додав: незважаючи на складання герцогом Сассекським обов'язків члена королівської сім'ї, бурхливе зростання пошуків на запит "принц Гаррі король" показує, що багато людей не виключають, що в разі смерті сім'ї принца Вільяма внаслідок трагічного випадку він може зійти на престол.

Про те, що хвилюється за життя принца Вільяма, королева розповіла близьким друзям. Не секрет, що сім'я її старшого онука літає вся разом одним бортом і часто це – гелікоптери, Єлизавета серйозно побоюється за те, що негода, технічні несправності чи інші моменти можуть призвести до катастрофи, яка позбавить Британію спадкоємців і призведе до конституційної кризи.

Королівський протокол раніше забороняв двом спадкоємцям престолу літати одним рейсом саме для диверсифікації ризиків, однак із народженням принца Джорджа все змінилося. Герцоги Кембриджські взяли із собою сина на борт, коли йому виповнилося 9 місяців. Крім того, вони всією сім'єю часто літають із Анмер-Голлу до Віндзора, і принц Вільям сідає за штурвал.

Нагадаємо, чому принц Гаррі та Меган Маркл образилися на королеву. Вчинок монарха, вважають ЗМІ, сприяв їхньому рішенню покинути Великобританію.