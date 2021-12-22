"Принц Гарри король". Британцы отреагировали на страх Елизаветы II за жизнь принца Уильяма

Количество поисковых запросов в Google выросло на 769%, что в девять раз больше, чем средний объем.

Информация о том, что королева Великобритании не может спать ночами из-за страха за жизнь принца Уильяма и его безопасность во время путешествия на вертолетах привела к тому, что поисковые запросы в Google "принц Гарри король" выросли на 769%, сообщает Express.

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Эта цифра – почти в девять раз больше, чем средний объем поисковых запросов.

По данным таблоида, просьба Елизаветы II к Уильяму прекратить полеты на вертолетах с Кейт и их детьми принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи ради сохранения линии преемственности заставила британцев волноваться за будущее монархии, если вдруг опасения монарха окажутся небезосновательными. Если с принцем Уильямом и его семьей случится трагедия, например, авиакатастрофа, то следующим в очереди на британский престол станет принц Гарри. Оказалось, что такая перспектива не очень радует подданных монарха и саму Елизавету.

"В то время как вся семья королевы для нее невероятно дорога, принц Уильям и трое его детей представляют собой светлое будущее для монархии, и она захочет убедиться, что они будут в безопасности и здоровы, готовые взойти на престол. Хотя Уильям – опытный пилот, вертолеты – не самый безопасный способ путешествовать, и если случится худшее, трон займет принц Гарри", – подчеркнул представитель компании Every Night, которая проанализировала запросы Google.

[ + – ] Принц Уильям часто летает со всей семьей

Он добавил: несмотря на сложение герцогом Сассекским обязанностей члена королевской семьи, бурный рост поисков по запросу "принц Гарри король" показывает, что многие люди не исключают, что в случае смерти семьи принца Уильяма в результате трагического случая он может взойти на престол.

О том, что переживает за жизнь принца Уильяма, королева рассказала близким друзьям. Не секрет, что семья ее старшего внука летает вся вместе одним бортом и часто это – вертолеты, Елизавета серьезно опасается за то, что непогода, технические неисправности или другие моменты могут привести к катастрофе, которая лишит Британию наследников и приведет к конституционному кризису.

Королевский протокол раньше запрещал двум наследникам престола летать одним рейсом именно для диверсификации рисков, однако с рождением принца Джорджа все изменилось. Герцоги Кембриджские взяли с собой сына на борт, когда ему исполнилось 9 месяцев. Кроме того, они всей семьей часто летают из Анмер-Холла в Виндзор, и принц Уильям садится за штурвал.

Напомним, почему принц Гарри и Меган Маркл обиделись на королеву. Поступок монарха, считают СМИ, поспособствовал их решению покинуть Великобританию.