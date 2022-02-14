Шимон Хают, який видавав себе за багатого спадкоємця Саймона Лєваєва, хотів зробити пластичну операцію в Празі

Саймон Лєваєв, він же Шимон Хают, також відомий як "Аферист із Tinder", планував радикально змінити зовнішність. Про це розповіла одна з ошуканих дівчат – Айлін Шарлотт, пише The Tab.

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Айлін Шарлотт, уродженка Нідерландів, розповіла історію своїх стосунків із Саймоном у документальному фільмі Netflix.

Він обдурив її, як і інших дівчат, повідомив, що йому загрожує небезпека, та виманив у неї 100 тисяч доларів. Але Айлін прочитала статтю-розслідування норвезьких журналістів із VG "Аферист із Tinder", яка вийшла в лютому 2019 року, та здогадалася, що її наречений – шахрай.

[ + – ] Саймон Лєваєв і Айлін Шарлотт Фото: Скриншот

Саме завдяки Айлін Саймона затримали в Греції, коли він намагався скористатися фальшивим паспортом. І вона повернула собі частину грошей, продаючи брендовий одяг афериста на Ebay.

Дівчина розповіла, що коли приїхала до нього в Прагу, вже знаючи про його шахрайство, то Саймон взяв її з собою на прийом до пластичного хірурга. Він просив лікаря радикально змінити його зовнішність, а саме форму вилиць, носа, губ і підборіддя.

"Пластичний хірург сказав: "Вибачте, але я не збираюся робити цю операцію, тому що цього хочуть лише злочинці, — розповіла Айлін. — Я тоді мало не виплюнула воду, яку тільки випила, тому що дуже хотіла сказати лікарю: "Гей, а він і є злочинець".

На професійному сленгу така операція зветься "обличчя під ключ". Але хірурги, котрі дорожать своєю репутацією, настільки радикальних змін у зовнішність клієнта не вносять.

[ + – ] Фальшиві документи Саймона Лєваєва Фото: Скриншот

У 1997 році наркобарон Амадо Каррільйо Фуентес помер від ускладнень під час масштабної пластичної операції, на яку він вирішив піти, щоб уникнути затримання поліцією, а наркобарон Луїс Карлос да Роша змінював свою зовнішність протягом 30 років, щоб залишатися невпізнаним правоохоронцями та конкурентами.

Раніше Фокус розповідав про те, хто такий Саймон Лєваєв і як він обманював своїх жертв, яких знаходив у популярному додатку для знайомств. Наразі всі його акаунти закриті. А останньою про стосунки з "Аферистом із Tinder" розповіла росіянка Поліна Царенкова. Утім, дівчина не зізналася, чи давала Саймону гроші.