Шимон Хают, который выдавал себя за богатого наследника Саймона Леваева, хотел сделать пластическую операцию в Праге

Саймон Леваев, он же Шимон Хают, также известный, как "Аферист из Tinder", планировал радикально изменить внешность. Об этом рассказала одна из обманутых им девушек – Айлин Шарлотт, пишет The Tab.

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Айлин Шарлотт, уроженка Нидерландов, рассказала историю своих отношений с Саймоном в документальном фильме Netflix.

Он обманул ее, как и других девушек, сообщил, что ему угрожает опасность и выманил у нее 100 тысяч долларов. Но Айлин прочла статью-расследование норвежских журналистов из VG "Аферист из Tinder", которая вышла в феврале 2019 года и догадалась, что ее жених – мошенник.

[ + – ] Саймон Леваев и Айлин Шарлотт Фото: Скриншот

Именно благодаря Айлин Саймона задержали в Греции, когда он пытался воспользоваться фальшивым паспортом. И она вернула себе часть денег, продавая брендовую одежду афериста на Ebay.

Девушка рассказала, что когда приехала к нему в Прагу, уже будучи в курсе его мошенничества, то Саймон взял ее с собой на прием к пластическому хирургу. Он просил доктора радикально изменить его внешность, а именно форму скул, носа, губ и подбородка.

"Пластический хирург сказал: "Извините, но я не собираюсь делать эту операцию, потому что этого хотят только преступники", — рассказала Айлин. – Я тогда чуть не выплюнула воду, которую только выпила, потому что очень хотела сказать доктору: "Эй, а он и есть преступник".

На профессиональном сленге такая операция носит название "лицо под ключ". Но хирурги, дорожащие своей репутацией, настолько радикальные изменения во внешность клиента не вносят.

[ + – ] Фальшивые документы Саймона Леваева Фото: Скриншот

В 1997 году наркобарон Амадо Каррильо Фуэнтес умер от осложнений во время масштабной пластической операции, на которую он решил пойти, чтобы избежать поимки полицией, а наркобарон Луис Карлос да Роша менял свою внешность в течении 30 лет, чтобы оставаться неузнанным правоохранителями и конкурентами.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто такой Саймон Леваев и как он обманывал своих жертв, которых находил в популярном приложении для знакомств. Сейчас все его аккаунты закрыты. А последней об отношениях с "Аферистом из Tinder" рассказала россиянка Полина Царенкова. Впрочем, девушка не призналась, давала ли Саймону деньги.