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"Аферист из Tinder" планировал радикально изменить внешность

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Саймон Леваев, аферист из тиндер
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Шимон Хают, который выдавал себя за богатого наследника Саймона Леваева, хотел сделать пластическую операцию в Праге

Саймон Леваев, он же Шимон Хают, также известный, как "Аферист из Tinder", планировал радикально изменить внешность. Об этом рассказала одна из обманутых им девушек – Айлин Шарлотт, пишет The Tab.

Айлин Шарлотт, уроженка Нидерландов, рассказала историю своих отношений с Саймоном в документальном фильме Netflix.

Он обманул ее, как и других девушек, сообщил, что ему угрожает опасность и выманил у нее 100 тысяч долларов. Но Айлин прочла статью-расследование норвежских журналистов из VG "Аферист из Tinder", которая вышла в феврале 2019 года и догадалась, что ее жених – мошенник.

Саймон Леваев, аферист из тиндер, Айлин Шарлотт
Саймон Леваев и Айлин Шарлотт
Фото: Скриншот

Именно благодаря Айлин Саймона задержали в Греции, когда он пытался воспользоваться фальшивым паспортом. И она вернула себе часть денег, продавая брендовую одежду афериста на Ebay.

Девушка рассказала, что когда приехала к нему в Прагу, уже будучи в курсе его мошенничества, то Саймон взял ее с собой на прием к пластическому хирургу. Он просил доктора радикально изменить его внешность, а именно форму скул, носа, губ и подбородка.

"Пластический хирург сказал: "Извините, но я не собираюсь делать эту операцию, потому что этого хотят только преступники", — рассказала Айлин. – Я тогда чуть не выплюнула воду, которую только выпила, потому что очень хотела сказать доктору: "Эй, а он и есть преступник".

На профессиональном сленге такая операция носит название "лицо под ключ". Но хирурги, дорожащие своей репутацией, настолько радикальные изменения во внешность клиента не вносят.

Саймон Леваев, аферист из тиндер, фальшивые документы
Фальшивые документы Саймона Леваева
Фото: Скриншот

В 1997 году наркобарон Амадо Каррильо Фуэнтес умер от осложнений во время масштабной пластической операции, на которую он решил пойти, чтобы избежать поимки полицией, а наркобарон Луис Карлос да Роша менял свою внешность в течении 30 лет, чтобы оставаться неузнанным правоохранителями и конкурентами.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто такой Саймон Леваев и как он обманывал своих жертв, которых находил в популярном приложении для знакомств. Сейчас все его аккаунты закрыты. А последней об отношениях с "Аферистом из Tinder" рассказала россиянка Полина Царенкова. Впрочем, девушка не призналась, давала ли Саймону деньги.