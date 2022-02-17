Модель із синдромом Дауна вперше з'явилася в рекламній кампанії Victoria's Secret (фото, відео)

Модельну кар'єру Софія Джірау розпочала ще у 2019 році.

24-річна пуерториканка Софія Джірау стала першою моделлю бренду Victoria's Secret із синдромом Дауна, взявши участь у рекламній кампанії дебютної лінії спідньої білизни Love Cloud Collection та приєднавшись до 17 інших жінок, повідомляє NBC News.

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"Якось я мріяла про це, працювала над цим, і сьогодні мрія збулася. Нарешті я можу розкрити вам свій великий секрет. Я перша модель Victoria's Secret із синдромом Дауна!.. Дякую, Victoria's Secret, за те, що побачили в мені модель, яка має #NoLimits, і зробили мене частиною інклюзивної кампанії Love Cloud Collection. Усередині та зовні немає жодних обмежень", — написала Джірау в Instagram.

Вона також є другою моделлю з Пуерто-Рико, яка брала участь у рекламній кампанії Victoria's Secret, у центрі уваги якої опинилася супермодель Джоан Смолс.

Свою модельну кар'єру дівчина розпочала у 2019 році у Пуерто-Рико, запустивши власний інтернет-магазин Alavett під назвою "I love it". Через рік вона здійснила свою мрію — дебютувала на Тижні моди в Нью-Йорку. Пізніше Софія написала:

"Чим я пишаюся як одна з небагатьох моделей із синдромом Дауна, яким вдалося взяти участь у важливій модній події".

Джірау також запустила власну кампанію іспанською мовою під назвою "Без обмежень", щоб продемонструвати здатність людей із синдромом Дауна досягати своїх цілей, незважаючи на їхній стан.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, синдром Дауна — це стан, за якого людина народжується з додатковою хромосомою, що призводить до змін у розвитку тіла та мозку, що може спричинити як психічні, так і фізичні проблеми.

Софія приєдналася до Victoria's Secret, коли компанія вирішила дистанціюватися від культових образів ангелів Victoria's Secret і проводить ребрендинг, щоб продемонструвати, що працює для жінок з будь-якою фігурою.

Нова кампанія є першим повномасштабним запуском колекції компанії з того часу, як Рауль Мартінес офіційно став її новим головним креативним директором у січні.

"Колекція Love Cloud — важливий момент в еволюції бренду. Від акторського складу неймовірних жінок, які втілюють колекцію в життя, до неймовірного інклюзивного духу на знімальному майданчику — ця кампанія є важливою частиною нового стандарту Victoria's Secret, який ми створюємо", — заявив Мартінес.

Нагадаємо, у червні минулого року Victoria's Secret представив новий склад моделі, куди увійшли рожевоволоса чемпіонка США з футболу Меган Рапіноу, індійсько-американська акторка Пріянка Чопра, південносудансько-австралійська модель Адут Акеч, фотографиня з Лос-Анджелеса Аманда де Каден Гу, британська модель та активістка тіла Палома Ельзессер та бразильська модель Валентина Сампайо, яка стала першою трансгендерною моделлю Victoria Secret у 2019 році.