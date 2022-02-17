Модель с синдромом Дауна впервые появилась в рекламной кампании Victoria's Secret (фото, видео)

Модельную карьеру София Джирау начала еще в 2019 году.

24-летняя пуэрториканка София Джирау стала первой моделью бренда Victoria’s Secret с синдромом Дауна, приняв участие в рекламной кампании дебютной линии нижнего белья Love Cloud Collection и присоединившись к 17 другим женщинам, сообщает NBC News.

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"Однажды я мечтала об этом, работала над этим, и сегодня мечта сбылась. Наконец-то я могу раскрыть вам свой большой секрет. Я первая модель Victoria’s Secret с синдромом Дауна!.. Спасибо, Victoria’s Secret, за то, что увидели во мне модель, у которой есть #NoLimits, и сделали меня частью инклюзивной кампании Love Cloud Collection. Внутри и снаружи нет никаких ограничений,", — написала Джирау в Instagram.

Она также является второй моделью из Пуэрто-Рико, участвовавшей в рекламной кампании Victoria's Secret, в центре внимания которой оказалась супермодель Джоан Смоллс.

Свою модельную карьеру девушка начала в 2019 году в Пуэрто-Рико, запустив собственный интернет-магазин Alavett под названием "I love it". Год спустя она осуществила свою мечту — дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже София написала:

"Чем я горжусь как одна из немногих моделей с синдромом Дауна, которым удалось принять участие в важном модном событии".

Джирау также запустила собственную кампанию на испанском языке под названием "Без ограничений", чтобы продемонстрировать способность людей с синдромом Дауна достигать своих целей, несмотря на их состояние.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, синдром Дауна — это состояние, при котором человек рождается с дополнительной хромосомой, что приводит к изменениям в развитии тела и мозга, что может вызвать как психические, так и физические проблемы.

София присоединилась к Victoria’s Secret, когда компания решила дистанцироваться от некогда культовых образов ангелов Victoria's Secret и проводит ребрендинг, чтобы продемонстрировать, что работает для женщин с любой фигурой.

Новая кампания является первым полномасштабным запуском коллекции компании с тех пор, как Рауль Мартинес официально стал ее новым главным креативным директором в январе.

"Коллекция Love Cloud — важный момент в эволюции бренда. От актерского состава невероятных женщин, которые воплощают коллекцию в жизнь, до невероятного инклюзивного духа на съемочной площадке — эта кампания является важной частью нового стандарта Victoria’s Secret, который мы создаем", – заявил Мартинес.

Напомним, в июне прошлого года Victoria’s Secret представил новый состав моделей, куда вошли розоволосая чемпионка США по футболу Меган Рапино, индийско-американская актриса Приянка Чопра, южносуданско-австралийская модель Адут Акеч, фотограф из Лос-Анджелеса Аманда де Каденет, китайская лыжница Эйлин Гу, британская модель и активистка тела Палома Эльзессер и бразильская модель Валентина Сампайо, ставшая первой трансгендерной моделью Victoria Secret в 2019 году.