Кейт Міддлтон з'явилася в пальті за 3000 фунтів стерлінгів на зустрічі з королевою Данії

Для аудієнції в палаці Крістіана IX герцогиня Кембриджська вибрала сукню-пальто від свого улюбленого дизайнера Catherine Walker.

40-річна дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон, яка перебуває з дводенним візитом у Данії, вперше зустрілася з королевою країни Маргрете II та кронпринцесою Мері в палаці Крістіана IX, повідомляють на сторінці герцогів Кембриджських у соцмережі.

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Там з'явилося кілька світлин із зустрічі.

"Разом з королевою Данії та спадковою принцесою відзначимо ювілейний рік як для Сполученого Королівства, так і для Данії — золотий ювілей тут, у Данії, і платиновий ювілей Її Величності Королеви у Великій Британії. Дякуємо за теплу зустріч!", — йдеться в підписі.

Кетрін мала піднесений настрій і виглядала дуже елегантно в довгому приталеному сірому платті-пальті від Catherine Walker з чорним коміром, вартість якого оцінюють приблизно в 3000 фунтів стерлінгів. Образ доповнювали чорні рукавички, темні колготи та чорні замшеві туфлі-човники. В руках герцогиня тримала маленьку сумочку, а як прикраси обрала перлинні сережки.

Герцогиня прибула до Данії, щоб просувати свою роботу у сфері розвитку дітей молодшого віку. Кейт цікавить досвід того, як країна сприяє психічному добробуту немовлят як і фізичному здоров'ю, і як вона використовує силу природи, ставлення та ігрове навчання в перші п'ять років життя.

У середу вранці дружина майбутнього короля Великобританії відвідала дитячий садок Stenurten Forest, де її помітили за рубанням дров разом із групою дітей. Для заходу вона надягла відповідні речі: зелену куртку Seeland вартістю 209 фунтів стерлінгів та пару простих чорних джинсів. Свій образ вона завершила черевиками за 170 фунтів стерлінгів від улюбленого для знаменитостей бренду Blundstone.

Королівська особа брала участь у кількох заходах у лісовому дитячому садку, зокрема колола дрова і пробіглася територією пліч-о-пліч з місцевими дітьми.

На останній день візиту Кетрін заплановано відвідати проєкт, який підтримує Фонд Page 2 of 2 Mary, що заснувала у 2007 році спадкова принцеса Мері для захисту вразливих жінок і дітей від домашнього насильства. Герцогиню супроводжуватиме сама принцеса. Кейт та Мері вже неодноразово зустрічалися, зокрема на перегонах Royal Ascot у 2016 році та під час спільного візиту герцогів Кембриджських до столиці Данії у 2011 році.

Раніше ми писали, що Кейт відвідала ігрову лабораторію в Копенгагені й спустилася з дитячої гірки. Крім того, вона натякнула, що не проти четвертої дитини.