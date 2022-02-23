Кейт Миддлтон появилась в пальто за 3000 фунтов стерлингов на встрече с королевой Дании

Для аудиенции во дворце Кристиана IX герцогиня Кембриджская выбрала платье-пальто от своего любимого дизайнера Catherine Walker.

40-летняя жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая находится с дdухдневным визитом в Дании, впервые встретилась с королевой страны Маргрете II и кронпринцессой Мэри во дворце Кристиана IX, сообщается на странице герцогов Кtмбриджских в соцсети.

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Там появилось несколько снимков со встречи.

"Вместе с королевой Дании и наследной принцессой отметим юбилейный год как для Соединенного Королевства, так и для Дании — золотой юбилей здесь, в Дании, и платиновый юбилей Ее Величества Королевы в Великобритании. Спасибо за теплый прием!", – говорится в подписи.

Кэтрин была в приподнятом настроении и выглядела очень элегантно в длинном приталенном сером платье-пальто от Catherine Walker с черным воротником, стоимость которого оценивается примерно в 3000 фунтов стерлингов. Образ дополняли черные перчатки, темные колготы и черные замшевые туфли-лодочки. В руках герцогиня держала маленькую сумочку, а в качестве украшений выбрала жемчужные серьги.

Герцогиня прибыла в Данию, чтобы продвигать свою работу в области развития детей младшего возраста. Кейт интересует опыт того, как страна способствует психическому благополучию младенцев наряду с физическим здоровьем, и как она использует силу природы, отношения и игровое обучение в первые пять лет жизни.

В среду утром жена будущего короля Великобритании посетила детский сад Stenurten Forest и была замечена за рубкой дров вместе с группой детей. Для мероприятия она надела соответствующие вещи: зеленую куртку Seeland стоимостью 209 фунтов стерлингов и пару простых черных джинсов. Свой образ она завершила ботинками за 170 фунтов стерлингов от любимого знаменитостями бренда Blundstone.

Королевская особа участвовала в нескольких мероприятиях в лесном детском саду, в том числе колола дрова и пробежалась по территории рука об руку с местными детьми.

На последний день визита у Кэтрин запланировано посещение проекта, поддерживаемого Фондом Page 2 of 2 Mary, основанным в 2007 году наследной принцессой Мэри, для защиты уязвимых женщин и детей от домашнего насилия. Герцогиню будет сопровождать сама принцесса. Кейт и Мэри уже неоднократно встречались, в том числе на скачках Royal Ascot в 2016 году и во время совместного визита герцогов Кембриджских в столицу Дании в 2011 году.

Ранее мы писали о том, что Кейт посетила игровую лабораторию в Копенгагене и спустилась с детской горки. Кроме того, она намекнула, что не против четвертого ребенка.