Відому шахрайку Анну Делві випустили із в'язниці

Після другого ув'язнення за порушення візового режиму США Анну Делві депортували до Німеччини.

Нещодавно відому німецьку шахрайку російського походження Анну Делві, яка видавала себе за багату спадкоємницю нафтового магната і зуміла обвести навколо пальця вищу громаду Нью-Йорка, випустили з в'язниці та депортували на батьківщину до Німеччини. Делві рік відбувала свій другий термін за порушення візового режиму США.

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Фото: Getty Images

Нагадаємо, відома шахрайка з 2016 року видавала себе за багату спадкоємицю німецького нафтового магната. Завдяки харизмі та чарівності Анна зуміла отримати заступництво багатьох багатих та впливових людей Нью-Йорка. Вона вміло маніпулювала людьми, вела гарне життя за чужий рахунок, підробляла банківські чеки, а також намагалася взяти позику в банку на 22 мільйони доларів, щоб орендувати історичну будівлю у центрі Нью-Йорка та відкрити там арт-клуб. 2020 року шахрайку засудили до тюремного ув'язнення і достроково звільнили через рік за хорошу поведінку, але дівчина порушила візовий режим США і знову потрапила за ґрати. У в'язниці Анна Делві вела блог під назвою "Щоденники Анни Делві", чим привернула увагу продюсерів Netflix. У минулому про Анну Делві зняли серіал "Вигадана Анна".

Як писав раніше Фокус, Анна Делві розповіла американським журналістам, що сильно змінилася з того моменту, як їй було 25 — саме цей період життя дівчини показали в серіалі Netflix "Вигадана Анна". Після побаченого у в'язниці її колишні проблеми здаються не такими серйозними.