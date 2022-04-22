Експерт зі здоров'я розкрив секрет довголіття і бездоганної постави Єлизавети II

Цьому хобі королева присвятила майже 90 років свого життя.

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Британська королева Єлизавета II, яка 21 квітня відсвяткувала своє 96-річчя, досі продовжує залишатися в непоганій формі з огляду на її поважний вік. Однією з головних причин цього стало хобі Її Величності, з яким вона все ж таки змушена була зав'язати наприкінці минулого року. Йдеться про верхову їзду. За словами доктора Майкла Мослі, ведучого подкасту про здоров'я Just One Thing, силові вправи є ключовою причиною сісти в сідло.

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Щоб залишатися в рівновазі верхи на коні, людині необхідно використовувати м'язи, фізично зміцнюючи своє тіло, і це з віком суттєво допоможе у запобіганні травмам. Так, верхова їзда — це тренування всього тіла, що допомагає покращити рівновагу та покращити поставу. Ось чому постава королеви завжди була такою бездоганною.

Баланс стає дедалі важливішим із віком.

"Баланс дозволяє нам рухатися впевнено, але ваше почуття рівноваги погіршується, коли вам виповнюється 40 і 50 років, і це може зробити вас менш впевненим у собі фізично", — наголосив Мослі.

[ + – ] Королева все життя займалася розведенням коней Фото: Getty Images

За його словами, здатність тримати рівновагу зменшує кількість можливих травм під час падіння, яке, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, є другою за поширеністю причиною смерті внаслідок нещасного випадку в усьому світі.

Зазначається, що після того, як королева, яка з чотирьох років їздила верхи, була змушена за рекомендацією лікарів відмовитись від свого хобі, її мобільність суттєво погіршилася, і зараз монарх усе рідше з'являється на публіці, а у Віндзорському замку, де зараз живе, вона пересувається іноді навіть на візку.

Єлизавета II не тільки їздила верхи, а й займалася розведенням коней, а вихованці з її стайні вигравали низку найпрестижніших нагород. Навіть на офіційному портреті з нагоди свого 96-річчя вона позує між двома білими поні.

Нагадаємо, востаннє королеву бачили у сідлі у вересні минулого року.