Эксперт по здоровью раскрыл секрет долголетия и безупречной осанки Елизаветы II

Этому хобби королева посвятила почти 90 лет своей жизни.

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Британская королева Елизавета II, которая 21 апреля отпраздновала свое 96-летие, до сих пор продолжает оставаться в неплохой форме, учитывая ее почтенный возраст. Одной из главных причин этого стало хобби Ее Величества, с которым она все же вынуждена была завязать в конце прошлого года. Речь идет о верховой езде. По словам доктора Майкла Мосли, ведущего подкаста о здоровье Just One Thing, а силовые упражнения являются ключевой причиной для того, чтобы сесть в седло.

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Чтобы оставаться в равновесии верхом на лошади, человеку необходимо использовать мышцы, физически укрепляя свое тело, и это с возрастом существенно поможет в предотвращении травм. Таким образом, верховая езда — это тренировка всего тела, помогающая улучшить равновесие и улучшить осанку. Вот почему осанка королевы всегда была такой безупречной.

Баланс становится все более важным с возрастом.

"Баланс позволяет нам двигаться уверенно, но ваше чувство равновесия ухудшается, когда вам исполняется 40 и 50 лет, и это может сделать вас менее уверенным в себе физически", – подчеркнул Мосли.

[ + – ] Королева всю жизнь занималась разведением лошадей Фото: Getty Images

По его словам, способность держать равновесие уменьшает количество возможных травм при падении, которое, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, является второй по распространенности причиной смерти в результате несчастного случая во всем мире.

Отмечается, что после того, как королева, которая с четырех лет ездила верхом, была вынуждена по рекомендации врачей отказаться от своего хобби, ее мобильность существенно ухудшилась, и сейчас монарх все реже появляется на публике, а в Виндзорском замке, где сейчас живет, она передвигается иногда даже на коляске.

Елизавета II не только ездила верхом, но и занималась разведением лошадей, а питомцы из ее конюшен выигрывали ряд престижнейших наград. Даже на официальном портрете по случаю своего 96-летия она позирует между двумя белыми пони.

Напомним, последний раз королеву видели в седле в сентябре прошлого года.