Кейт Міддлтон разом із принцесою Анною відвідали королівський коледж акушерок

Титулованим особам показали інноваційні цифрові технології для виявлення та підтримки жінок із підвищеним ризиком вагітності.

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Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон підтримує добрі стосунки з усіма членами королівської сім'ї, проте 71-річну принцесу Анну — єдину дочку Єлизавети II, попри значну різницю у віці, герцогиня Кембриджська вважає подругою. Титуловані особи разом відвідують різні офіційні заходи, а також патронують організації, спрямовані на турботу про жіноче здоров'я. Днями Кейт Міддлтон та принцеса Анна відвідали Королівський коледж акушерів та гінекологів (RCOG) та Королівський коледж акушерок (RCM) у Лондоні.

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Як пише Daily mail, під час візиту членів королівської сім'ї експерти з материнства продемонстрували нову технологію, за допомогою якої можна спостерігати за безпекою немовлят в утробі матері та попередити медичний персонал на початку пологів про те, що голова дитини може застрягти в області тазу. Фахівці працювали над створенням такого інструменту протягом останніх п'яти років у співпраці з організацією, яка досліджує методи попередження травм головного мозку в немовлят під час пологів. Експерти сподіваються, що зможуть запустити проєкт у пілотному режимі вже наприкінці року та використати по всій країні у 2023 році.

Принцеса Анна, яка є матір'ю 44-річного Пітера Філіпса та 40-річної Зари Тіндалл, згадала, як боялася, що таке могло статися з нею під час однієї з вагітностей.

Також члени королівської сім'ї під час візиту зустрілися з представниками Національного центру покращення материнства та дізналися про інноваційні цифрові технології, які розробляють для виявлення та підтримки жінок із підвищеним ризиком вагітності.

Реєстраторка акушерства та гінекології Кеті Корнтуейт розповіла герцогині та принцесі про новий курс навчання для медичних працівників, які стикаються з пологами за допомогою кесаревого розтину, під час яких голова дитини застряє в тазу.

Як писав раніше Фокус, для офіційного заходу Кейт Міддлтон обрала елегантний образ лише за 400 фунтів стерлінгів.

Також Фокус повідомляв, що молодшому синові Кейт Міддлтон та принца Вільяма, принцу Луї, виповнилося чотири роки. На честь цієї події королівське подружжя порадувало своїх шанувальників новими фотографіями правнука королеви Єлизавети.