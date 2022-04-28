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Кейт Миддлтон вместе с принцессой Анной посетили королевский колледж акушерок

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Кейт Миддлтон, принцесса Анна
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон и принцесса Анна посетили королевский колледж акушерок

Титулованным особам показали инновационные цифровые технологии для выявления и поддержки женщин с повышенным риском беременности.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон поддерживает добрые отношения со всеми членами королевской семьи, однако 71-летнюю принцессу Анну — единственную дочь Елизаветы II, несмотря на значительную разницу в возрасте, герцогиня Кембриджская считает подругой. Титулованные особы вместе посещают различные официальные мероприятия, а также патронируют организации, направленные на заботу о женском здоровье. На днях Кейт Миддлтон и принцесса Анна посетили Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) и Королевский колледжа акушерок (RCM) в Лондоне.

Как пишет Daily mail, во время визита членов королевской семьи эксперты по материнству продемонстрировали новую технологию, с помощью которой можно наблюдать за безопасностью младенцев в утробе матери и предупредить медицинский персонал в начале родов о том, что голова ребенка может застрять в области таза. Специалисты работали над созданием такого инструмента в течение последних пяти лет в сотрудничестве с организацией, которая исследует методы предупреждения травм головного мозга у младенцев при родах. Эксперты надеются, что смогут запустить проект в пилотном режиме уже в конце года и использовать по всей стране в 2023 году.

Принцесса Анна, которая является матерью 44-летнего Питера Филлипса и 40-летней Зары Тиндалл, вспомнила, как боялась, что подобное могло случиться с ней во время одной из беременностей.

Также члены королевской семьи во время визита встретились с представителями Национального центра улучшения материнства и узнали об инновационных цифровых технологиях, которые разрабатываются для выявления и поддержки женщин с повышенным риском беременности.

Регистратор акушерства и гинекологии Кэти Корнтуэйт рассказала герцогине и принцессе о новом курсе обучения для медицинских работников, которые сталкиваются с родами с помощью кесарева сечения, во время которых голова ребенка застревает в тазу.

Как писал ранее Фокус, для официального мероприятия Кейт Миддлтон выбрала элегантный образ всего за 400 фунтов стерлингов.

Также Фокус сообщал, что младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принцу Луи, исполнилось четыре года. В честь этого события королевская чета порадовала своих поклонников новыми фотографиями правнука королевы Елизаветы.