Через 80 днів: вкрадений окупантами з Бучі кіт повернувся до господарів (фото)

Мейн-кун на прізвисько Макс залишив Бучу не з власної волі. У білоруському Гомелі він утік від російських окупантів, де його спіймали місцеві жителі.

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Російські окупанти зайняли Бучу невдовзі після вторгнення в Україну. Місто було розграбоване, зазнало ракетних обстрілів, а сотні місцевих жителів було вбито. Але зараз Буча повертається до нормального життя, а одеському виданню "Думська" вдалося дізнатися про історію, яка закінчилася добре для всіх героїв.

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Породистий кіт Макс залишився сам у Бучі, господарі не встигли його забрати. Але через 80 днів він таки повернувся до сім'ї, пройшовши довгу подорож із білоруського Гомеля.

Про пригоди свого восьмирічного мейн-куна Макса розповіла одеситка Альони Кукурузка, яка понад рік тому переїхала в Бучу із сім'єю.

"Ми живемо за три кілометри від Гостомельського аеродрому, у Лісній Бучі (ЖД станція перед станцією "Буча" – ред.). Коли вночі вони почали нас бомбити, я впала в якийсь ступор, обняла сина та просто сиділа на ліжку, нікуди не хотіла... Чоловік умовив мене... Зійшлися на тому, що він відвезе нас до Житомира, а сам повернеться назад за речами та нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, чоловік був просто в спортивному костюмі. Коли ми доїхали до межі Київської області, почали дзвонити сусіди та говорити, що селище бомбять, і висадився десант. Ми зрозуміли, що повертатися нікуди", — розповідає жінка, яка зараз разом із півторарічним сином живе в Чехії.

Коли Бучу окуповали російські солдати, вони зайняли й будинок Альони.

"У Макса завжди повні миски води та корму, але це все одно на пару днів. Ми зателефонували сусідам, попросили вибити вікна, але не встигли. Росіяни поставили в нас у дворі свій БТР, вирили вздовж паркану окоп. Сусід-дідусь не виїхав і з підвалу нам розповідав, що відбувається. Спочатку Макса бачили в селищі — він один такий рудий", — згадує Альона.

[ + – ] Кіт Макс до приходу російських окупантів у Бучу Фото: "Думская"

Коли ЗС РФ "вибили" з Бучі й Ірпеня, то виявилося, що вони розгромили будинок Альони, залишили розтяжку, а кіт зник.

[ + – ] Будинок Альони Кукурузки після відходу російських окупантів Фото: "Думская"

"Весь будинок був розбитий і розграбований. Меблі зіпсували, обписали нецензурщиною, особисті речі витрусили з шаф. Усе лежало в купі при виході, мабуть, збиралися вкрасти, але не встигли. А в дитячій кімнаті наші сапери виявили розтяжку з гранатою. Ми почали шукати Макса. Я сподівалася, що він живий і його вивезли волонтери, які рятували домашніх тварин, 38 днів я завзято вірила, що він живий. Без доказів, усупереч усьому, що писали, що в нашому селищі було пекло. Мабуть, задовбала всі фонди, і волонтерські центри, і групи підтримки Гостомеля та Бучі", — зізнається Альона. Але кота так і не знайшли. Проте через місяць їй зателефонували на вайбер із Білорусі.

[ + – ] Граната, знайдена в будинку Альони Кукурузки Фото: "Думская"

"На кулоні були ваші контакти, ми не знали, дзвонити чи ні, і як ви поставитеся до білорусів, після всього, що відбувається", — сказала дівчина, яка зателефонувала Альоні.

У ході бесіди з'ясувалося, що Макса вкрали російські окупанти. Він проїхав із викрадачами понад 300 кілометрів і втік у прикордонному Гомелі.

Там його знайшли місцеві жителі та завдяки нашийнику, на якому був кулон із даними власників, змогли з ними зв'язатися.

"Я спочатку подумала, що мене розводять. Але дівчина скинула фотографію Макса та нашийника з кулоном — там на звороті QR-код із моїми контактами", — розповіла Альона.

Повернення Макса на батьківщину було складним. Білоруські волонтери зробили мейн-куну новий ветеринарний паспорт і чип, передали його польським волонтерам на кордоні, і кіт нарешті прибув до своїх власників у Чехії.

Кіт Макс, за словами власниці, схуд і був обстрижений, його облили чимось клейким. Але загалом він здоровий, тільки втомився та злякався.

"Дивно, але слова про те, що кіт із України та що ми жили в Бучі, спрацьовували як код: ніхто з мене не взяв грошей, при першому знайомстві вибачалися онлайн. За Лукашенка, за те, що так усе", — резюмує Альона.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію рудої кішки на прізвисько Шафа, яка два місяці просиділа в розбомбленій квартирі в Бородянці. Тварину врятували волонтери. Зараз кішка лікується, а тим часом у неї знайшлося відразу 12 власників. Одна з жінок, судячи з усього, є справжньою власницею десятирічної кішки, яку насправді звуть Глорія, але забрати тварину їй поки не дають. Кішка сильно постраждала під час російської окупації.