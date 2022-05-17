Продюсер "Піратів Карибського моря" назвав несподівану заміну Деппу в новій частині франшизи

Уперше за 20-річну історію франшизи роль капітана піратів може зіграти жінка.

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"Скасований" Голлівудом Джонні Депп не з'явиться в новій частині франшизи "Піратів Карибського моря". Про це заявив продюсер картини, 78-річний Джері Брукхаймер, повідомляє The Sunday Times.

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Замість нього в ролі ватажка піратів Брукхаймер бачить 31-річну акторку Марго Роббі та зараз намагається вмовити її на зйомки.

За словами продюсера, він намагається перебудувати майже 20-річну франшизу "Піратів" навколо нового головного героя, якого ідеально зіграла б зірка "Загону самогубців":

"Ми розробляємо два сценарії "Піратів". Один із нею, один без".

Коментарі Брукхаймера прозвучали через кілька тижнів після того, як Деппа запитали на трибуні під час його широко розрекламованої судової справи проти колишньої дружини Ембер Герд, чи правильним було твердження, що "ніщо на цій землі не змусить його повернутися та працювати з Disney над "Піратами Карибського моря". Депп відповів ствердно, наголосивши, що зав'язав зі своєю комерційно найуспішнішою роллю.

Агент Деппа додав, що актор втратив $22,5 млн за шостий фільм "Піратів" після того, як вийшла скандальна стаття Герд, де вона звинуватила його в домашньому насильстві.

Робота Деппа в ролі капітана Джека припала на той час, коли американські кінофраншизи все ще керувалися провідними акторами, а не ринком, заснованим на інтелектуальній власності, що підживлюється домінуванням фільмів про супергероїв в останнє десятиліття. Але Брукхаймер каже, що навіть у цих нових нормах "Marvel і DC усе ще хочуть дійсно сильного актора".

"Я досі отримую той же список із десяти чоловіків, яких студії хочуть бачити в кіно. Ви, як і раніше, потребуєте Тома Круза, Леонардо Ді Капріо. Отримайте одне з цих гучних імен, і у вас буде хороший шанс зняти фільм", — — сказав Брукхаймер. Як інші бажані для режисерів імена він назвав Бреда Пітта й Кріса Гемсворта.

Нагадаємо, на початку травня Депп заявив, що готовий написати й зняти нову частину "Піратів Карибського моря", щоб закінчити свою багаторічну працю. Раніше він зізнавався, що ніколи в житті не дивився першу частину франшизи.