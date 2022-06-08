Стало відомо, звідки в Кейт Міддлтон з'явився шрам на обличчі

Раніше шрам став причиною припущення критиків, що герцогиня носить перуку.

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40-річна дружина майбутнього короля Великобританії Кейт Міддлтон має тонкий шрам на лівій скроні, трохи нижче росту волосся. Звідки взявся цей шрам, пише Marie Claire.

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Повідомляється, що ще у 2011 році Букінгемський палац роз'яснив ситуацію, оскільки багато хто вважав, що це може свідчити про наявність перуки на голові герцогині Кембриджської.

Проте, як відомо, шрам з'явився на голові Кейт Міддлтон ще в дитинстві.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Шрам пов’язаний з операцією в дитинстві", – зазначив представник королівського двору у 2011 році.

Невідомо, що стало причиною процедури, проте шрам від операції залишився з герцогинею Кембриджською на все життя.

Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма, королівського онука, у 2011 році після кількох років стосунків. У герцогського подружжя підростають троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї. Проте повідомлялося, що принц Вільям та його дружина задумуються над четвертою дитиною.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон показала, як готує обід на кухні зі своїми дітьми.

Також Фокус писав про те, що Кейт Міддлтон та принц Вільям мають намір відмовитися від королівських титулів, аби змінити ставлення до сучасної монархії.