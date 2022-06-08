Стало известно, откуда у Кейт Миддлтон появился шрам на лице

Раньше шрам стал причиной предположения критиков, что герцогиня носит парик.

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У 40-летней жены будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон есть тонкий шрам на левом виске, чуть ниже роста волос. Откуда взялся этот шрам, пишет Marie Claire.

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Сообщается, что еще в 2011 году Букингемский дворец разъяснил ситуацию, поскольку многие считали, что это может свидетельствовать о наличии парика на голове герцогини Кембриджской.

Однако, как известно, шрам появился на голове Кейт Миддлтон еще в детстве.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Шрам связан с операцией в детстве", – отметил представитель королевского двора в 2011 году.

Неизвестно, что стало причиной процедуры, однако шрам от операции остался с Кембриджской герцогиней на всю жизнь.

Кейт Миддлтон вышла замуж принца Уильяма, королевского внука, в 2011 году после нескольких лет отношений. У герцогских супругов подрастают трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Однако сообщалось, что принц Уильям и его жена задумываются над четвёртым ребенком.

Напомним, Кейт Миддлтон показала, как готовит обед на кухне со своими детьми.

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям намерены отказаться от королевских титулов, чтобы изменить отношение к современной монархии.