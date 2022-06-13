Кейт Міддлтон привселюдно зробила комплімент своєму чоловікові (відео)

Дружина принца Вільяма заявила, що вона "в надійних руках", маючи на увазі чоловіка.

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Герцоги Кембриджські дуже рідко дозволяють собі показати свої почуття на публіці, проте поїздка до Кардіффського замку в межах святкування Платинового ювілею стала винятком. 40-річна Кейт Міддлтон відкрито похвалила свого чоловіка, принца Вільяма, з яким у шлюбі 11 років, зізналася, що вона — в надійних руках". Про це вона обмовилася під час зустрічі із шанувальниками біля Кардіффського замку, які піднімали їй руку. Відповідне відео з'явилося у Twitter.

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Вона привселюдно звернулася до свого чоловіка, сказавши: "Ти дуже люб'язний. Я в надійних руках".

Разом із герцогами Кембриджськими були двоє їхніх старших дітей — принц Джордж і принцеса Шарлотта. Несподіваний візит у замок Кардіфф під час репетицій концерту, присвяченого платиновому ювілею, що проходив на території, дозволив їм справити враження на глядачів своєю музикою і технічними навичками. Шарлотта скористалася шансом подирижувати оркестром під час виконання We Don't Talk About Bruno з диснеївського мультфільму Енканто.

Тим часом Джордж, який, як очікується, одного дня отримає титул принца Уельського, взяв на себе ініціативу в технічній кабіні, повною мірою скориставшись можливістю пограти зі звуковою та світловою панеллю, запитавши, що означають усі кнопки.

З моменту весілля у квітні 2011 року принц Вільям та Кейт завжди були відомі як герцог і герцогиня Кембриджські. Однак коли принц Чарльз стане монархом, королівське подружжя успадкує нові титули. Вільям отримає у спадок титули свого батька і, так, стане герцогом Корнуолльським в Англії та герцогом Ротсейським у Шотландії, а Кейт отримає ті ж титули, але вже як герцогиня.

Також у пари, найімовірніше, з'явиться ще один титул. Хоча багато хто припускає, що Вільям стане новим принцем Уельським, першим у черзі на престол, насправді цей титул не передається у спадок. Він дається спадкоємцю, але на розсуд суверена.

Раніше ми писали про те, що герцоги Кембриджські скоро поміняють місце свого проживання.