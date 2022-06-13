Кейт Миддлтон публично сделала комплимент своему мужу (видео)

Жена принца Уильяма заявила, что она "в надежных руках", имея в виду супруга.

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Герцоги Кембриджские очень редко позволяют себе показать свои чувства на публике, однако поездка в Кардиффский замок в рамках празднования Платинового юбилея стала исключением. 40-летняя Кейт Миддлтон открыто похвалила своего супруга, принца Уильяма, с которым в браке 11 лет, призналась, что она – в надежных руках". Об этом она обмолвилась во время встречи с поклонниками возле Кардиффского замка, которые подимали ей руку. Соответствующее видео появилось в Twitter.

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Она при всех обратилась к своему мужу, сказав: "Ты очень любезен. Я в надежных руках".

Вместе с герцогами Кембриджскими были двое их старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Неожиданный визит в замок Кардифф во время репетиций концерта, посвященного платиновому юбилею, который проходил на территории, позволил им произвести впечатление на зрителей своей музыкой и техническими навыками. Шарлотта воспользовалась шансом подирижировать оркестром во время исполнения We Don’t Talk About Bruno из диснеевского мультфильма Энканто.

Тем временем Джордж, который, как ожидается, в один прекрасный день получит титул принца Уэльского, взял на себя инициативу в технической кабине, в полной мере воспользовавшись возможностью поиграть со звуковой и световой панелью, спросив, что означают все кнопки.

С момента свадьбы в апреле 2011 года принц Уильям и Кейт всегда были известны как герцог и герцогиня Кембриджские. Однако когда принц Чарльз станет монархом, королевская чета унаследует новые титулы. Уильям получит в наследство титулы своего отца и, таким образом, станет герцогом Корнуолльским в Англии и герцогом Ротсейским в Шотландии, а Кейт получит те же титулы, но уже как герцогиня.

Также у пары, скорее всего, появится еще один титул. Хотя многие предполагают, что Уильям станет новым принцем Уэльским, первым в очереди на престол, на самом деле этот титул не передается по наследству. Он дается наследнику, но на усмотрение суверена.

Ранее мы писали о том, что герцоги Кембриджские скоро поменяют место своего жительства.