В Австралії нагадали, що Ембер Герд знову під слідством

Акторці доведеться відповісти за обман австралійських прикордонників у 2015 році.

У житті 36-річної голлівудської актриси Ембер Герд після програшу в справі про наклеп на колишнього чоловіка Джонні Деппа, схоже, настала чорна смуга. Якщо раніше її присутність у стрічці "Аквамен і Загублене королівство" скоротили до 10 хвилин, то тепер і австралійська Феміда вирішила нагадати про те, що на материку проти знаменитості продовжується розслідування справи про лжесвідчення після скандалу з контрабандою собак під час візиту її та Деппа до Квінсленда 2015 року, пише ET Canada.

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Пара, яка перебувала в країні під час зйомок фільму "Пірати Карибського моря 5", порушила суворі австралійські закони про карантин і біобезпеку, не задекларувавши своїх йоркширських тер'єрів, Пістола та Бу, після прибуття зі США.

Акторці пред'явили обвинувачення за двома пунктами звинувачення в незаконному ввезенні тварин у липні того ж року, але справу закрили, коли у квітні 2016 року вона визнала себе винною в підробці проїзних документів у суді Голд-Коста. Герд і Депп також записали відео з вибаченнями, де вона висловила каяття у своїх діях.

[ + – ] Депп та Герд записали відео з вибаченнями Фото: Getty Images

Днями Міністерство сільського господарства, водних ресурсів і довкілля Австралії заявило, що розслідування справи триває.

Це — не остання справа щодо Ембер. У Високому суді Лондона можуть розпочати нове розслідування, фігуранткою якого вона буде. Колишня дружина Деппа під присягою збрехала судді, коли сказала, що віддала $7 млн компенсації, отриманої за підсумками процесу розлучення, на благодійність.

Пізніше вона заявила, що, як і раніше, має намір пожертвувати обіцяні гроші. Однак зараз Ембер має серйозні проблеми з фінансами та навіть погодилася написати книгу про своє життя з Деппом, щоб покращити становище.