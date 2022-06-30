В Австралии напомнили о том, что Эмбер Херд снова под следствием

Актрисе придется ответить за обман австралийских пограничников в 2015 году.

В жизни 36-летней голливудской актрисы Эмбер Херд после проигрыша в деле о клевете бывшему мужу Джонни Деппу, похоже, наступила черная полоса. Если раньше ее присутствие в картине "Аквамен и Затерянное королевство" сократили до 10 минут, то теперь и австралийская Фемида решила напомнить о том, что на материке против знаменитости продолжается расследование дела о лжесвидетельстве после скандала с контрабандой собак во время визита ее и Деппа в Квинсленд в 2015 году, пишет ET Canada.

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Пара, которая находилась в стране во время съемок фильма "Пираты Карибского моря 5", нарушила строгие австралийские законы о карантине и биобезопасности, не задекларировав своих йоркширских терьеров, Пистола и Бу, по прибытии из США.

Актрисе было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в незаконном ввозе животных в июле того же года, но дело закрыли, когда в апреле 2016 года она признала себя виновной в подделке проездных документов в суде Голд-Коста. Херд и Депп также записали видео с извинениями, в которых она выразила раскаяние в своих действиях.

[ + – ] Депп и Херд записали видео с извинениями Фото: Getty Images

На днях Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии заявило, что расследование дела продолжается.

Это – не последнее дело в отношении Эмбер. В Высоком суде Лондона могут начать новое расследование, фигурантом которого она будет. Бывшая жена Деппа под присягой солгала судье, когда сказала, что отдала $7 млн компенсации, полученной по итогам бракоразводного процесса, на благотворительность.

Позже она заявила, что по-прежнему намерена пожертвовать обещанные деньги. Однако сейчас Эмбер испытывает серьезные проблемы с финансами и даже согласилась написать книгу о своей жизни с Деппом, чтобы поправить положение.