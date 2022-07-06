В останній серії "Дивних див" герої використали меч із культового фільму "Конан-варвар"

Актор Девід Гарбор, який бився мечем, уже заявив, що це була "величезна честь".

Популярний серіал "Дивні жива" від Netflix уміє дивувати, але в останній серії він здивував раптових фанатів кросовером. Причому про нього розповів актор Девід Гарбор, виконавець ролі Джима Гоппера.

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Виявилося, що в сцені битви з демогоргоном, коли Гоппер використовує меч, це був не випадковий меч, а той, який був викуваний для фільму "Конан-варвар" 1982 року.

[ + – ] Меч Конана-варвара в серіалі "Дивні дива" Фото: Скриншот

Гарбор написав, що унікальність меча помітив один із уважних фанатів, і підтвердив його здогад. Він зазначив, що поява меча атлантів на знімальному майданчику "Дивних див" — заслуга реквізиторів.

"Меч, який дав мені відділ реквізиту, є справжнім мечем, який використовувався на зйомках обох фільмів про Конана. Володіти ним було великою честю для мене", — розповів Гарбор.

[ + – ] Девід Гарбор із легендарним мечем Фото: Скриншот

І зазначив у публікації Арнольда Шварценеггера, виконавця ролі Конана-варвара, сказавши, що готовий прийняти будь-яку критику щодо техніки його бою.

Гарбор також згадав, що меч, який потрапив йому в руки, був страшенно важким. Його для фільму зі Шварценеггером зробили спеціально, він викований зі сталі й обійшовся творцям фільму в 10 тисяч доларів, так само, як і меч батька Конана. Згідно з сюжетом, Конан знайшов меч атлантів у могильному кургані.

[ + – ] Арнольд Шварценеггер у фільмі "Конан-варвар" Фото: Скриншот

Нагадаємо, серіал "Дивні дива" став справжньою сенсацією, головним чином через неймовірну атмосферу 1980-х і захопивий сюжет. Коли на Netflix вийшли дві останні серії 4 сезону, стримінговий сервіс буквально обрушили глядачі, які хотіли дізнатися, чим усе закінчиться.

І, крім "пасхалки" з мечем, на них чекав ще й поцілунок між героями Девіда Гарбора та Вайнони Райдер. Його не було в сценарії, тож актори проявили ініціативу.