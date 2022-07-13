Батьки Кейт Міддлтон планують прийняти у своєму маєтку українських біженців

Проте потрібно ще владнати моменти безпеки.

Батьки Кейт Міддлтон, дружини майбутнього короля Великобританії, готові прийняти у своєму маєтку біженців з України. Про це пише Daily Mail.

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Керол та Майкл Міддлтон готують свій особняк у Беркширі для тимчасового розміщення там українців, котрі врятувалися від війни.

Батьки герцогині Кембриджської розглядають варіант створення прибудови до будинку в селі Баклбері. Цей маєток подружжя придбало десять років тому за близько 5 млн фунтів стерлінгів. Пара планує переобладнати простір у їхньому будинку із сімома спальнями в окреме житло для українців.

"Баклбері прихистив велику кількість біженців, і Керол отримувала поради від жителів села і шукала інформацію про те, як цей процес працював для інших в цьому районі", — зазначають представники видання.

[ + – ] Мама Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зокрема сусідами українських біженців, яких прихистять Міддлтони, стануть телеведучий Кріс Таррант і політик лорд Беньон, які також активно допомагають українцям. Вони прихистили у своїх маєтках біженців з України, а політик-консерватор нещодавно провів захід для збору коштів на допомогу українським біженцям.

Як відомо, батьки Кейт Міддлтон наразі зустрічаються зі своїми сусідами, аби обговорити необхідні нюанси щодо організації поселення українців у своєму домі. Проте потрібно ще узгодити всі моменти безпеки герцогині Кембриджської, адже Кейт Міддлтон часто приїздить до батьків у гості, а безпеку своєї доньки батьки ставлять вище за все.

Нагадаємо, Керол Міддлтон викрили в копіюванні образів своєї знаменитої доньки.

Також Фокус писав про візит королеви Іспанії та першої леді США до українських біженців у Мадриді.