Мати Кейт Міддлтон викрили в повному копіюванні вдалих образів доньки

Керол Міддлтон має вроджене почуття стилю, яке вона передала Кейт, але зараз сама не проти приміряти цікаві ансамблі, схожі на ті, у яких герцогиня Кембриджська з'являється на публіці.

67-річна Керолл Міддлтон, мати герцогині Кембриджської, все частіше з'являється на публіці в образах, які справляють на очевидців ефект дежавю, оскільки раніше в подібних вбраннях вони вже бачили Кейт. Останнім часом це стало більш ніж очевидним, і британська письменниця Дженні Бонд провела паралелі між стилями матері й доньки, знайшовши чимало цікавих збігів.

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Керол Міддлтон була стюардесою British Airways, де зовнішній вигляд відіграє велику роль, тому не дивно, що вона має відмінне почуття стилю, яке передала і своїй дочці. Проте чим довше Кейт є членом королівської родини, а над її образами працюють найкращі стилісти, тим частіше мати переймає цікаві ансамблі в неї.

Керол і Кейт користуються послугами перукарні Річарда Ворда, їм обом подобаються прикраси від одного з улюблених дизайнерів дорогоцінного каміння майбутньої королеви Кікі Макдонаф.

Якщо говорити про вбрання матері й дочки, то, на думку Бонд, Керол навряд чи носить речі Кейт, оскільки різниця в розмірах і зрості все ж таки має місце бути, і герцогиня більш витончена та струнка, ніж її мати. Тим не менш, місіс Міддлтон із задоволенням одягає сукні та костюми тих же брендів, фасонів і кольорів, що й герцогиня.

Наприклад, світло-рожеве пальто від Alexander McQueen, у якому красувалася вагітна Кейт, пізніше приміряла Керол на весілля Піппи Міддлтон, і різниця була тільки у фасоні. Як і дочка, мати доповнила образ капелюшком у тон і бежевими замшевими туфлями.

У 2018 році Кейт одягала дві сукні Goat, і точно в таких же позувала її мати для одного з таблоїдів.

Керолл Міддлтон у червні цього року одягла на Royal Ascot рожеву сукню-сорочку ME+EM. У схожому вбранні герцогиня зустрічалася з юною шанувальницею в Шотландії у травні 2021 року.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Зі свого боку Кейт неодноразово у своїх вбраннях нагадує принцесу Діану, покійну матір свого чоловіка, показуючи так свою повагу.

Крім того, вона неодноразово повторювала вбрання Її Величності, натякаючи на свій майбутній статус.

Раніше ми писали про те, що модні оглядачі пояснили любов герцогині Кембриджської до вбрання в горошок.