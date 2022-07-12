Мать Кейт Миддлтон уличили в полном копировании удачных образов дочери

Кэрол Миддлтон обладает врожденным чувством стиля, который она передала с Кейт, но сейчас сама не против примерить интересные ансамбли, похожие на те, в которых герцогиня Кембриджская появляется на публике.

67-летняя Кэролл Миддлтон, мать герцогини Кембриджской, все чаще появляется на публике в образах, которые производят на очевицев эффект дежавю, поскольку ранее в подобных нарядах они уже видели Кейт. В последнее время это стало более чем очевидным, и британская писательница Дженни Бонд провела параллели между стилями матери и дочери, найдя немало интересных совпадений.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Кэрол Миддлтон была стюардессой British Airways, где внешний вид играет большую роль, поэтому неудивительно, что она обладает отменным чувством стиля, которое передала и своей дочери. Однако чем дольше Кейт является членом королевской семьи, а над ее образами работают лучшие стилисты, тем чаще мать перенимает интересные ансамбли у нее.

Кэрол и Кейт пользуются услугами парикмахерской Ричарда Уорда, им обоим нравятся украшения от одного из любимых дизайнеров драгоценных камней будущей королевы, Кики Макдонаф.

Если говорить о нарядах матери и дочери, то, по мнению Бонд, Кэрол вряд ли носит вещи Кейт, поскольку разница в размерах и росте все же имеет место быть, и герцогиня более изящна и стройна, чем ее мать. Тем не менее, миссис Миддлтон с удовольствием надевает платья и костюмы тех же брендов, фасонов и цветов, что и герцогиня.

Например, светло-розове пальто от Alexander McQueen, в котором щеголяла беременная Кейт, позже примерила Кэрол на свадьбу Пиппы Миддлтон, и разница была только в фасоне. Как и дочь, мать дополнила образ шляпкой в тон и бежевыми замшевыми туфлями.

В 2018 году Кейт надевала два платья Goat, и точно в таких же позировала позже ее мать для одного из таблоидов.

Кэролл Миддлтон в июне этого года надела на Royal Ascot розовое платье-рубашку ME+EM. В похожем наряде герцогиня встречалась с юной поклонницей в Шотландии в мае 2021 года.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В свою очередь Кейт неоднократно в своих нарядах наследует принцессу Диану, покойную мать своего супруга, показывая таким образом свое уважение.

Кроме того, она неоднократно повторяла наряды Ее Величества, намекая на свой грядущий статус.

Ранее мы писали о том, что модные обозреватели объяснили любов герцогини Кембриджской к нарядам в горошек.