Родители Кейт Миддлтон планируют принять в своем имении украинских беженцев

Однако нужно еще уладить моменты безопасности.

Родители Кейт Миддлтон, супруги будущего короля Великобритании, готовы принять в своем имении беженцев из Украины. Об этом пишет Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Кэрол и Майкл Миддлтон готовят свой особняк в Беркшире для временного размещения там спасшихся от войны украинцев.

Родители герцогини Кембриджской рассматривают вариант создания пристройки к дому в деревне Баклбери. Это имение супруги приобрели десять лет назад за около 5 млн фунтов стерлингов. Пара планирует переоборудовать пространство в их доме с 7-ю спальнями в отдельное жилье для украинцев.

"Баклбери приютил большое количество беженцев, и Кэрол получала советы от жителей села и искала информацию о том, как этот процесс работал для других в этом районе", — отмечают представители издания.

[ + – ] Мама Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В частности, соседями украинских беженцев, которых приютят Миддлтоны, станут телеведущий Крис Таррант и политик лорд Бенен, которые также активно помогают украинцам. Они приютили в своих имениях беженцев из Украины, а политик-консерватор недавно провел мероприятие по сбору средств на помощь украинским беженцам.

Как известно, родители Кейт Миддлтон сейчас встречаются со своими соседями, чтобы обсудить необходимые нюансы по организации поселения украинцев в своем доме. Однако нужно еще согласовать все моменты безопасности Кембриджской герцогини, ведь Кейт Миддлтон часто приезжает к родителям в гости, а безопасность своей дочери родители ставят превыше всего.

Напомним, Кэрол Миддлтон уличили в копировании образов своей знаменитой дочери.

Также Фокус писал о визите королевы Испании и первой леди США к украинским беженцам в Мадриде.