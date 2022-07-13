Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми залишили Лондон на гелікоптері

Сім'я вирушила у відпустку, дочекавшись початку канікул у своїх дітей.

Герцоги Кембриджські разом зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї — вирушили на літній відпочинок. Сім'ю помітили в їхній резиденції в Кенсингтоні на півночі Лондона, коли вони сідали на борт приватного вертольота, прихопивши свого кокер-спанієля Орлу.

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Діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма минулого тижня пішли на літні канікули, і тепер батьки вирішили відвезти їх на відпочинок. Куди саме вони прямують, невідомо, але, за чутками, їхня відпустка буде наповнена королівськими заходами та поїздкою на Кариби. Сім'я нібито придивляється до літнього відпочинку на приватному карибському острові Мюстік поблизу Сент-Вінсенту та Гренадіна, де вони не були з 2019 року.

Кейт, прямуючи до гелікоптера за чоловіком, котрий несе в руках дві сумки, була в білому сарафані та гламурному капелюсі від сонця. За нею йшов принц Джордж, який тримав у руках сумку. Шарлотта допомогла маленькому Луї, єдиному члену сім'ї, який не мав сумки, пройти трав'янистою доріжкою до повітряного судна.

Сім'я вилетіла на приватному гелікоптері у повному складі, незважаючи на те, що пів року тому королева Єлизавета II відкрито заявила про те, що дуже боїться подібного. Її Величність переживає, що якщо трапиться авіакатастрофа зі старшими членами королівської родини на борту, на монархію чекає криза. Єлизавета II навіть провела кілька бесід із Вільямом, просячи його "припинити літати самому, особливо в погану погоду" на тлі побоювань, що аварія може загрожувати лінії престолонаслідування.

Неофіційні правила зазвичай не дозволяють старшим членам королівської сім'ї літати разом, але вони були пом'якшені після народження дітей Вільяма, що дозволяє молодій сім'ї проводити більше часу разом.

Нагадаємо, цього літа принц Вільям і Кейт готуються переїхати із сім'єю до будинку з чотирма спальнями в маєтку Віндзор. Герцог і герцогиня оселяться в котеджі Аделаїда в Беркширі, щоб бути ближчими до королеви.

Відновлений в 1831 році, новий будинок Кембриджів, внесений до списку пам'яток архітектури II ступеня, знаходиться всього за кілька хвилин ходьби від каплиці Святого Георгія та Віндзорського замку та гордо розташувався в королівському маєтку площею 655 акрів у Беркширі.

"Королеві потрібно, щоб навколо неї було більше таких людей, як Вільям. Вона дуже часто буває одна, крім персоналу, і тому буде рада, що Вільям, Кейт і троє її правнуків будуть за десять хвилин ходьби", — зазначила головна редакторка журналу Majesty Magazine Інгрід Сьюард.