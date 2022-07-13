Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми покинули Лондон на вертолете

Семья отправилась в отпуск, дождавшись начала каникул у своих детей.

Герцоги Кембриджские вместе со своими тремя детьми – принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи – отправились на летний отдых. Семью заметили в их резиденции в Кенсингтоне на севере Лондона, когда они садились на борт частного вертолета, прихватив своего кокер-спаниеля Орлу.

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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма на прошлой неделе ушли на летние каникулы, и теперь родители решили увезти их на отдых. Куда именно они направляются, неизвестно, но, по слухам, их отпуск будет наполнен королевскими мероприятиями и поездкой на Карибы. Семья якобы присматривается к летнему отдыху на частном карибском острове Мюстик недалеко от Сент-Винсента и Гренадин, где они не были с 2019 года.

Кейт, направляясь к вертолету за мужем, несущим в руках две сумки, была в белом сарафане и гламурной шляпе от солнца. За ней шел принц Джордж, который держал в руках сумку. Шарлотта помогла маленькому Луи, единственному члену семьи, у которого не было сумки, пройти по травянистой дорожке к воздушному судну.

Семья улетела на частном вертолете в полном составе, несмотря на то, что полгода назад королева Елизавета II открыто заявила о том, что очень боится подобного. Ее Величество переживает, что если случиться авиакатастрофа со старшими членами королевской семьи на борту, монархию ждет кризис. Елизавета II даже провела несколько бесед с Уильямом, прося его "прекратить летать самому, особенно в плохую погоду" на фоне опасений, что авария может угрожать линии престолонаследия.

Неофициальные правила обычно не позволяют старшим членам королевской семьи летать вместе, но они были смягчены после рождения детей Уильяма, что позволяет молодой семье проводить больше времени вместе.

Напомним, этим летом принц Уильям и Кейт готовятся переехать с семьей в дом с четырьмя спальнями в поместье Виндзор. Герцог и герцогиня поселятся в коттедже Аделаида в Беркшире, чтобы быть ближе к королеве.

Восстановленный в 1831 году, новый дом Кембриджей, внесенный в список памятников архитектуры II степени, находится всего в нескольких минутах ходьбы от часовни Святого Георгия и Виндзорского замка и гордо расположился в королевском поместье площадью 655 акров в Беркшире.

"Королеве нужно, чтобы вокруг нее было больше таких людей, как Уильям. Она очень часто бывает одна, кроме персонала, и поэтому будет рада, что Уильям, Кейт и трое ее правнуков будут в десяти минутах ходьбы", – отметила главный редактор журнала Majesty Magazine Ингрид Сьюард.