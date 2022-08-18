Кейт Міддлтон була занепокоєна реакцією на поведінку принца Луї на Платиновому ювілеї

Тоді хлопчик став зіркою мережі та героєм мемів.

Кейт Міддлтон була занепокоєна через поведінку свого меншого сина, принца Луї на Платиновому ювілеї королеви Єлизавети у червні 2022. Про це пише Marie Claire.

Тоді на публіці спадкоємець королівського престолу Великобританії закривав вуха руками, кричав та показував язика дружині принца Вільяма.

Попри те, що хлопчик став справжнім мемом у мережі, його мама була дуже занепокоєна через таку поведінку та реакцію на неї. Адже герцогиня Кембриджська завжди була сповнена рішучості дати своїм дітям нормальне виховання.

"Я думаю, що Кейт має створити якусь подобу нормальності навколо [Джорджа, Шарлотти та Луї], тому що вона знає, що [королівське життя] може зробити, — пояснила королівська експертка Інгрід Сьюард. — Вона це бачила; вона тут досить довго… але вони не звичайні діти, і я думаю, що їм надзвичайно важко триматися на землі".

[ + – ] Принц Луї під час Платинового ювілею королеви Єлизавети Другої Фото: Getty Images

"Луї на ювілеї став суперзіркою, — зазначила експертка. — Але це, мабуть, її трохи хвилювало".

Окрім 4-річного принца Луї, герцоги Кембриджські виховують ще принцесу Шарлотту та принца Джорджа, які під час публічних святкувань поводили себе набагато скромніше.

[ + – ] Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Луї став зіркою мережі після своєї яскравої поведінки на Платиновому ювілеї.

Також Фокус писав про те, чому принц Луї повторює долю принца Гаррі та є важкою дитиною.