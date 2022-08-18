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Стиль жизни

Кейт Миддлтон была обеспокоена реакцией на поведение принца Луи на Платиновом юбилее

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Фото: Getty Images | Принц Луи

Тогда мальчик стал звездой Сети и героем мемов.

Кейт Миддлтон была обеспокоена поведением своего младшего сына, принца Луи на Платиновом юбилее королевы Елизаветы в июне 2022. Об этом пишет Marie Claire.

Тогда на публике наследник королевского престола Великобритании закрывал уши руками, кричал и показывал язык жене принца Уильяма.

Несмотря на то, что мальчик стал настоящим мемом в Сети, его мама была очень обеспокоена таким поведением и реакцией на него. Ведь герцогиня Кембриджская всегда была полна решимости дать своим детям нормальное воспитание.

"Я думаю, что Кейт должна создать некое подобие нормальности вокруг [Джорджа, Шарлотты и Луи], потому что она знает, что [королевская жизнь] может сделать, — объяснила королевская эксперт Ингрид Сьюард. — Она это видела; она здесь довольно долго... Но они не обычные дети, и я думаю, что им очень тяжело".

Принц Луи во время Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй
Принц Луи во время Платинового юбилея королевы Елизаветы Второй
Фото: Getty Images

"Луи на юбилее стал суперзвездой, — отметила эксперт. — Но это, пожалуй, ее немного волновало".

Кроме 4-летнего принца Луи, герцоги Кембриджские воспитывают еще принцессу Шарлотту и принца Джорджа, которые во время публичных празднований вели себя гораздо скромнее.

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта
Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта
Фото: Getty Images

Напомним, принц Луи стал звездой Сети после своего яркого поведения на Платиновом юбилее.

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