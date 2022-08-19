Математика — 5. Як навчались у школі члени королівської родини Великобританії

Найкраще навчалася у шкільні роки Кейт Міддлтон.

Напередодні в мережі з'явилися оцінки з коледжів членів королівської родини Великобританії. Про це повідомляє Hello Magazine.

Фавориткою "рейтингу" стала дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон: Математика — А, Мистецтво — А, Англійська — В.

Сам герцог Кембриджський отримав такі оцінки: Географія — А, Історія мистецтва — А, Біологія — С.

Тим часом принц Гаррі трохи відстав від брата: Мистецтво — В, Географія — D.

Принцеса Євгенія: Англійська література — А, Мистецтво — А, Історія мистецтв — В.

Принцеса Беатріс: Драма — А, Історія — В, Фільмографія — В.

Принц Чарльз: Історія — В, Французька — С.

"Вітаємо всіх, хто побачив результати сьогодні! Ми не могли не покопатися в архівах, щоб перевірити ці королівські оцінки…🎓📝", зазначають журналісти видання.

[ + – ] Стали відомі оцінки членів королівської родини Великобританії

"Кейт найрозумніша?", "Гаррі….", "Оцінювати людей за оцінками не варто. Кейт прекрасна герцогиня, тому що добре ставиться до людей, а не через високі оцінки у школі", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, у мережі порівнюють схожість образів Кейт Міддлтон та королеви Іспанії Летиції.

Також Фокус писав про новий скандал у королівській родині Великобританії. Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від зустрічі із герцогами Кембриджськими.