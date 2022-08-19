Математика — 5. Как учились в школе члены королевской семьи Великобритании
Лучше всего училась в школьные годы Кейт Миддлтон.
Накануне в Сети появились оценки с колледжей членов королевской семьи Великобритании. Об этом сообщает Hello Magazine.
Фавориткой "рейтинга" стала жена принца Уильяма Кейт Миддлтон: Математика – А, Искусство – А, Английский – В.
Сам герцог Кембриджский получил следующие оценки: География – А, История искусства – А, Биология – С.
Тем временем принц Гарри немного отстал от брата: Искусство – В, География – D.
Принцесса Евгения: Английская литература – А, Искусство – А, История искусств – В.
Принцесса Беатрис: Драма – А, История – В, Фильмография – В.
Принц Чарльз: История – В, Французский – С.
"Поздравляем всех, кто увидел результаты сегодня! Мы не могли не порыться в архивах, чтобы проверить эти королевские оценки…🎓📝", — отмечают журналисты издания.
"Кейт самая умная?", "Гарри….", "Оценивать людей по оценкам не стоит. Кейт прекрасная герцогиня, потому что хорошо относится к людям, а не из-за высоких оценок в школе", — пишут пользователи Сети.
Напомним, в Сети сравнивают схожесть образов Кейт Миддлтон и королевы Испании Летиции.
Также Фокус писал о новом скандале в королевской семье Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от встречи с герцогами Кембриджскими.