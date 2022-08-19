Математика — 5. Как учились в школе члены королевской семьи Великобритании

Лучше всего училась в школьные годы Кейт Миддлтон.

Накануне в Сети появились оценки с колледжей членов королевской семьи Великобритании. Об этом сообщает Hello Magazine.

Фавориткой "рейтинга" стала жена принца Уильяма Кейт Миддлтон: Математика – А, Искусство – А, Английский – В.

Сам герцог Кембриджский получил следующие оценки: География – А, История искусства – А, Биология – С.

Тем временем принц Гарри немного отстал от брата: Искусство – В, География – D.

Принцесса Евгения: Английская литература – А, Искусство – А, История искусств – В.

Принцесса Беатрис: Драма – А, История – В, Фильмография – В.

Принц Чарльз: История – В, Французский – С.

"Поздравляем всех, кто увидел результаты сегодня! Мы не могли не порыться в архивах, чтобы проверить эти королевские оценки…🎓📝", — отмечают журналисты издания.

[ + – ] Стали известны оценки членов королевской семьи Великобритании

"Кейт самая умная?", "Гарри….", "Оценивать людей по оценкам не стоит. Кейт прекрасная герцогиня, потому что хорошо относится к людям, а не из-за высоких оценок в школе", — пишут пользователи Сети.

Напомним, в Сети сравнивают схожесть образов Кейт Миддлтон и королевы Испании Летиции.

Также Фокус писал о новом скандале в королевской семье Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от встречи с герцогами Кембриджскими.