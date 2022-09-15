Принц Вільям та принц Гаррі сходили разом на вечерю у Лондоні

Брати проводять разом час після тривалої перерви та напружених стосунків.

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Принц Вільям та принц Гаррі сходили разом на вечерю після того, як віддали шану покійній бабусі біля труни Єлизавети ІІ. Про це пише Page Six.

Онуки покійного монаха відвідали сімейну трапезу в Букінгемському палаці в столиці Великобританії. Як відомо дружини принців, Кейт Міддлтон і Меган Маркл, також були присутні на родинній зустрічі.

Перед вечерею герцоги Сассекські приєдналися до королівської родини, щоб зустріти труну королеви, коли вона прибула до Букінгемського палацу з Шотландії, де 8 вересня 2022 у віці 96 років померла британська монархиня.

Меган Маркл і герцог Гаррі виглядали похмуро, коли під'їжджали до воріт палацу на чорній машині, а тисячі людей зібралися надворі, щоб спостерігати за траурним кортежем.

Майбутній король Великобританії та його дружина Кейт Міддлтон також були присутні, а також королева-консорт Камілла Паркер-Боулз та король Карл (Чарльз) III.

[ + – ] Труна королеви Єлизавети ІІ

Ймовірно, смерть королеви Єлизавети розчистила шлях для принца Вільяма та принца Гаррі закопати сокиру війни на тлі сімейного горя. Брати та їхні подружжя оплакували втрату королеви, коли вони вшанували її, принісши квіти до Віндзорського замку на вихідних.

Спільна поява була важливою, оскільки це був перший раз, коли "чудова четвірка" зібралася публічно з березня 2020 на День Співдружності.

[ + – ] Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Гаррі та Меган Маркл біля Віндзорського замку Фото: Getty Images

"Ми всі дуже вдячні — обидві сторони відклали все для королеви", — зазначив інсайдер, близький до королівської родини.

Нагадаємо, чому Меган Маркл не поїхала в одній машині з Кейт Міддлтон перед прощанням з королевою Єлизаветою.

Також Фокус писав про новий маєток принца Вільяма, який оцінюється в понад 42 мільярди гривень.