Принц Уильям и принц Гарри сходили вместе на ужин в Лондоне

Братья проводят вместе время после длительного перерыва и напряженных отношений.

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Принц Уильям и принц Гарри сходили вместе на ужин после того, как отдали честь покойной бабушке у гроба Елизаветы II. Об этом пишет Page Six.

Внуки усопшего монаха посетили семейную трапезу в Букингемском дворце в столице Великобритании. Как известно супруги принцев, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, также присутствовали на семейной встрече.

Перед ужином герцоги Сассекские присоединились к королевской семье, чтобы встретить гроб королевы, когда она прибыла в Букингемский дворец из Шотландии, где 8 сентября 2022 в возрасте 96 лет скончалась британская монарх.

Меган Маркл и герцог Гарри выглядели мрачно, когда подъезжали к воротам дворца на черной машине, а тысячи людей собрались на улице, чтобы наблюдать за траурным кортежем.

Будущий король Великобритании и его супруга Кейт Миддлтон также присутствовали, а также королева-консорт Камилла Паркер-Боулз и король Карл (Чарльз) III.

[ + – ] Гроб королевы Елизаветы II

Вероятно, смерть королевы Елизаветы расчистила путь для принца Уильяма и принца Гарри зарыть топор войны на фоне семейного горя. Братья и их супруги оплакивали потерю королевы, когда они почтили ее, принеся цветы в Виндзорский замок на выходных.

Совместное появление было важным, поскольку это был первый раз, когда "великолепная четверка" собралась публично с марта 2020 на День Содружества.

[ + – ] Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл возле Виндзорского замка Фото: Getty Images

"Мы все очень благодарны — обе стороны отложили все для королевы", — отметил инсайдер, близкий к королевской семье.

Напомним, почему Меган Маркл не поехала в одной машине с Кейт Миддлтон перед прощанием с королевой Елизаветой.

Также Фокус писал о новом имении принца Уильяма, которое оценивается более чем в 42 миллиарда гривен.