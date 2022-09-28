Названо імена найпопулярнішого та найстильнішого членів королівської родини Великобританії

Одні з останніх місць посіла дружина принца Гаррі Меган Маркл.

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Напередодні стало відоме ім'я найпопулярнішого члена королівської родини Великобританії. Дослідження провело видання The Sun. Журналісти опитали дві тисячі британців.

Падіння Меган

Колишня американська акторка та кохана принца Гаррі посіла одні з найнижчих позицій у більшості опитувань. Герцогиня Сассекська більш популярна серед молодшої аудиторії, проте старшим британцям американка не приходиться до смаку.

Під час опитування "Хто вам найбільше подобається" (з королівської родини — ред.) за Меган Маркл віддали 9% голосів, вона посіла 8-ме місце рейтингу після королеви-консорт Камілли та герцогині Софі, дружини принца Едварда. Після герцогині Сассекської у списку йшли принц Джордж, син принца Уельського Вільяма, та принц Едвард.

Найпопулярніший член королівської родини Великобританії

Перші позиції впевнено посіли син теперішнього короля Великобританії Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. За них віддали 23% та 20% голосів відповідно.

Після сходження на престол Карла ІІІ (принца Чарльза) його старший син Вільям посів перше місце в черзі на королівський престол. Сам новий монарх опинився на третьому місці рейтингу, за ним донька королеви Єлизавети — принцеса Анна.

Чи варто повернутися до королівської родини принцу Гаррі та Меган Маркл

Більшість опитаних мешканців королівства заявили, що не хотіли б, щоб герцоги Сассекські втручалася у справи Букінгемського палацу, тим часом 40% зазначили, що не хочуть, щоб вони відновили виконання королівських обов’язків.

30% опитаних відповіли ствердно на запитання.

Найпопулярніший партнер члена королівської родини

Перше місце впевнено посіла дружина майбутнього короля Великобританії, нова принцеса Уельська Кетрін Міддлтон. Вона набрала 33% голосів.

На другому місці опинилася Софі, графиня Уессекська, дружина принца Едварда та улюблена невістка покійної королеви Єлизавети ІІ. Третє місце — Меган Маркл, четверте — королева-консорт Камілла, а на п’ятому місці опинився чоловік Зари Тіндалл, дочки принцеси Анни, Майк Тіндалл.

Найстильніше одягнутий член королівської родини

Опитування The Sun також визначило найстильніше одягнених представників сучасної монархії. Перше місце знову посіла принцеса Кейт Міддлтон. На другому місці — герцогиня Сассекська Меган Маркл. Третє та четверте — принц Уельський Вільям та король Карл ІІІ. П’яте місце — Софі, графиня Уессекська.

Нагадаємо, Букінгемський палац представив новий офіційний портрет короля Карла ІІІ.

Також Фокус писав про сварку між Меган Маркл та королевою Єлизаветою перед весіллям у 2018.