Названы имена самого популярного и самого стильного членов королевской семьи Великобритании

Одно из последних мест заняла супруга принца Гарри Меган Маркл.

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Накануне стало известно имя самого популярного члена королевской семьи Великобритании. Исследование провело издание The Sun. Журналисты опросили две тысячи британцев.

Падения Меган

Бывшая американская актриса и возлюбленная принца Гарри заняла одну из самых низких позиций в большинстве опросов. Герцогиня Сассекская популярнее среди младшей аудитории, однако старшим британцам американка не приходится по вкусу.

Во время опроса "Кто вам больше нравится" (из королевской семьи — ред.) за Меган Маркл отдали 9% голосов, она заняла 8-е место рейтинга после королевы-консорт Камиллы и герцогини Софи, жены принца Эдварда. После герцогини Сассекской в списке следовали принц Джордж, сын принца Уэльского Уильяма, и принц Эдвард, сын королевы Елизаветы ІІ.

Самый популярный член королевской семьи Великобритании

Первые позиции уверенно заняли сын нынешнего короля Великобритании Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. За них было отдано 23% и 20% голосов соответственно.

После восшествия на престол Карла III (принца Чарльза) его старший сын Уильям занял первое место в очереди на королевский трон. Сам новый монарх оказался на третьем месте рейтинга, за ним дочь королевы Елизаветы – принцесса Анна.

Следует ли вернуться в королевскую семью принцу Гарри и Меган Маркл

Большинство опрошенных жителей королевства заявили, что не хотели бы, чтобы герцоги Сассекские вмешивались в дела Букингемского дворца, 40% отметили, что не хотят, чтобы они возобновили исполнение королевских обязанностей.

30% опрошенных ответили утвердительно на вопрос.

Самый популярный партнер члена королевской семьи

Первое место уверенно заняла жена будущего короля Великобритании, новая принцесса Уэльская Кэтрин Миддлтон. Она набрала 33% голосов.

На втором месте оказалась Софи, графиня Уэссекская, жена принца Эдварда и любимая невестка покойной королевы Елизаветы II. Третье место – Меган Маркл, четвертое – королева-консорт Камилла, а на пятом месте оказался муж Зары Тиндалл, дочери принцессы Анны, Майк Тиндалл.

Стильнее всего одет член королевской семьи

Опрос The Sun также определил наиболее стильно одетых представителей современной монархии. Первое место снова заняла принцесса Кейт Миддлтон. На втором месте – герцогиня Сассекская Меган Маркл. Третье и четвертое – принц Уэльский Уильям и король Карл III. Пятое место – Софи, графиня Уэссекская.

Напомним, Букингемский дворец представил новый официальный портрет короля Карла ІІІ.

Также Фокус писал о ссоре между Меган Маркл и королевой Елизаветой перед свадьбой в 2018 году.