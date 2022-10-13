Кремово-біла та будь-якого фасону. Все про найпопулярніші сумки осені 2022

З огляду на останні покази, кремово-білий тепер у трендах і замінив універсальні чорні та коричневі сумки.

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З приходом осені яскраві літні сумки вирушають на заслужений відпочинок, а їх змінює щось більш нейтральне і більш слушне до тренчів, пальт та шубок зі штучного хутра.

Зазвичай це класика: сумки всіх фасонів, але чорного або коричневого кольорів. Але восени 2022 року ці приглушені відтінки змінилися на несподіваний білий колір.

[ + – ] Кремово-біла сумка — тренд сезону Фото: Jil Sander

Хоч і зазвичай білий колір більше асоціюється з теплою порою року, але дизайнери вирішили вийти за рамки та додати світлих відтінків цієї осені.

Виявилося, що кремово-білі сумки це дуже красивий модний тренд, вони освіжають будь-який стиль і чудово підходять під будь-який теплий верхній одяг.

Якщо подивитися покази Bottega Veneta, Gucci, Fendi або Jil Sander, то виявиться, що білі сумочки всіх форм, розмірів і фасонів були в кожній колекції та наймоднішими аксесуарами цієї осені.

Але важливо згадати, що, при виборі білої сумки на осінь 2022 року, не варто брати звичайний білий колір. Варто зупинити вибір на тому відтінку білого, який може похвалитися теплим кремовим забарвленням.

Цей колір надає більш витонченого вигляду будь-якій сумці і відмінно підійде до коричневих і бежевих пальт і тренчів, які вже зараз варто повернути у свій гардероб.

Кремово-біла сумка – це чудова інвестиція. Цей нейтральний колір відмінно підходить до будь-якого вбрання, не виглядає помітно і ідеально вписується в осінній сезон.

Фото: Jil Sander Фото: Altuzarra Фото: Bottega Veneta Фото: Fendi Фото: Fendi Фото: Altuzarra Фото: Instagram Bottega Veneta Фото: Jil Sander Фото: Jil Sander

Можна вибрати модель із золотими прикрасами: ручками, пряжками, або логотипами, або доповнені пластиковими аксесуарами, зробленими під ріг, або дерево.

До речі, кремово-біла сумка ідеально підійде до трикотажної сукні, в'язаного светру, або блакитних класичних джинсів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про популярні фасони пальт та плащів. Це чудова інвестиція, адже пальто класичного крою ніколи не вийде з моди.