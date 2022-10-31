Близька подруга принцеси Маргарет розповіла, як та врятувала її від жорстокого чоловіка

Фрейліна молодшої сестри покійної королеви Енн Гленконнер написала книгу мемуарів.

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У Великій Британії опублікували мемуари Енн Гленконнер, знатної леді, яка довгий час була фрейліною принцеси Маргарет, її близькою подругою та повірницею. Енн навіть з'явилася у скандальному серіалі "Корона", тому вона вирішила викласти свою версію подій і розповісти про дружбу з молодшою сестрою покійної королеви Єлизавети. Про це пише Daily Mail.

У захоплюючих мемуарах леді Гленконнер, опублікованих цієї неділі, розповідається про фізичне насильство, яке вона зазнала з боку свого покійного чоловіка Коліна Теннанта і про те, як робота з принцесою Маргарет допомогла їй врятуватися від жорстокого чоловіка.

Леді Енн пише, що вона знала принцесу Маргарет з дитинства. Але посаду фрейліни леді отримала лише 1971 року. Шлюб леді з Коліном Теннантом, згодом лордом Гленконнером, був нестерпним. Теннант був жорстокою людиною, від спалахів люті якої страждали всі довкола і насамперед його дружина.

"Принцеса Маргарет запропонувала мені рятувальний круг у 1971 році. Розуміючи, що мені потрібно втекти від чоловіка та його буйної, непередбачуваної люті, вона попросила мене стати однією з її фрейлін", — пише Енн. Вона була поряд з принцесою понад 30 років і за цей час стала впевненішою у собі. Леді зазначає, що черпала мужність у принцеси.

Та завжди була дуже стійкою, навіть коли дізналася, що її чоловік Тоні, граф Сноудон, зраджував її.

Леді Енн зазначає, що вона ненавиділа саму ідею розлучення та відчайдушно намагалася врятувати шлюб. Але 1978 року вони таки розійшлися.

"Принцеса просто зосередилася на тому, щоб впоратися з всілякими речами, що засмучують, знаючи, що пізніше вони ніколи не здаватимуться такими неприємними, як раніше. Ця рішучість здалася мені формою істинної мужності", — згадала Енн.

Втім, у мемуарах описуються не лише похмурі етапи життя принцеси, а й повсякденність, про яку зазвичай ніхто не знає.

Відомо, що молодша сестра королеви була затятим курцем. Вона курила із 15 років. І заради можливості викурити цигарку була згодна на незручності.

"Коли я жила з принцесою Маргарет у Кенсінгтонському палаці, ми ходили до кінотеатру Coronet у Ноттінг-Хіллі. У ті часи в кінотеатрах можна було курити, але тільки на верхньому ярусі, де було брудно і накурено. Я намагалася відвести принцесу звідти, але вона сказала: "О, Енн, ти така метушлива". Це не має значення, поки я можу курити", — фрейліна вважає, що поки вони там сиділи в клубах диму, інші відвідувачі кінотеатру і не підозрювали, що поряд була принцеса.

Маргарет практично не з'являлася без сигарети в елегантному мундштуку, але вона кинула палити, коли її здоров'я погіршилося. Похвали вона не прийняла, сказавши лише, що вона просто мала це зробити.

[ + – ] Принцеса Маргарет не розлучалася із цигаркою Фото: Getty Images

За словами леді Енн — бути фрейліною, це все одно, що бути одруженою. За її словами, її робота полягала в тому, щоб бути буфером між принцесою та іншими людьми.

"На прийомах я відповідала за те, щоб вона говорила з усіма, з ким їй потрібно. Я навчилася стежити за будь-якими ознаками того, що їй стає нудно, і робив усе можливе, щоб втрутитися", — леді впевнена, що зараз королева-консорт Камілла робить те саме для короля Карла.

"Попри весь гламур і веселощі, слід визнати, що більша частина роботи членів королівської родини досить нудна. Вони дуже добре вміють годинами обмінюватися потисканнями рук з однією групою незнайомців за іншою", — зазначила леді Енн. Але вона нарікала на те, що члени королівської сім'ї постійно перебувають у напрузі.

Навіть коли вони не виконують офіційні обов'язки, вони постійно чекають, що їх фотографуватимуть нишком, чіплятимуться з питаннями і не даватимуть спокою. Також вони постійно оточені безліччю людей, які погоджуються з будь-яким їхнім словом і сміються з кожного жарту. Це здається ідилією, але це дуже стомлює.

За словами фрейліни, принцеса Маргарет цінувала друзів, яким нічого від неї не потрібно, які не пригнічені її королівським статусом і поводяться нормально.

Отже, коли чоловік леді Енн Гленконнер купив острів Мюстік у 1958 році, принцеса Маргарет нарешті опинилася в оточенні, де вона може розслабитися. Нагадаємо, що це острів і зараз залишається улюбленим місцем відпочинку королівської родини. Він повністю закритий від папараці та журналістів.

[ + – ] Енн Гленконнер з чоловіком і принцеса Маргарет на острові Мюстік Фото: Getty Images

Принцесі Маргарет там належала вілла Les Jolies Eaux.

І саме на цьому острові відбулася її зустріч із її коханим Родді Ллевелліном.

[ + – ] Принцеса Маргарет та Родді Ллевеллін, її коханий Фото: Getty Images

Леді Енн зазначила, що епізод знайомства показаний у "Короні" некоректно. Її саму представили якоюсь сутенеркою, який вказує на симпатичних чоловіків біля басейну, підбираючи принцесу коханця.

Насправді, за словами леді Енн, все було дуже прозово. Вона запросила Родді Ллевелліна в останню хвилину, і він познайомився з принцесою.

"Скандал, який викликали їхні стосунки, означав, що Колін і я були в немилості у королівської сім'ї протягом досить довгого часу, але це коштувало, щоб побачити принцесу Маргарет щасливою", — розповіла фрейліна.

[ + – ] Енн Гленконнер, принцеса Маргарет і Родді Ллевеллін на острові Мюстік Фото: Скриншот

Принцеса Маргарет часто влаштовувала бунт, намагаючись вирватися під постійного нагляду. І навіть наражала своє життя на небезпеку. Леді Енн розповіла, що під час подорожі до Венесуели принцеса мала на невеликому літаку оглянути чудовий водоспад Анхель. Але літак виявився несправним і політ відклали. За вечерею з'ясувалося, що Маргарет таки відлетіла до водоспаду.

"Якщо щось станеться, винні будемо всі ми", — сказав її секретар. Втім, все обійшлося, літак із принцесою на борту благополучно приземлився. Але розбився через два дні.

Також подруга принцеси розповіла, що вона іноді ображалася на неї і мстилася вельми оригінальним способом: змушувала сміятися у невідповідні моменти. А одного разу засунула в руки Енн коалу, хоча та не мала ніякої прихильності до цих ведмедів.

[ + – ] Енн Гленконнер — близька подруга та фрейліна принцеси Маргарет Фото: Скриншот

Родді Ллевеллін, коханий принцеси Маргарет, про якого згадує фрейліна, після розлучення з принцесою одружився, але залишився з нею друзями. Він ніколи не давав інтерв'ю про стосунки із сестрою королеви. І лише на початку цього року Єлизавета дозволила йому відвідати могилу Маргарет у Віндзорі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про близьких подруг покійної королеви Єлизавети, з якими монархиня могла розслабитися і проводити час на своє задоволення.