Близкая подруга принцессы Маргарет рассказала, как та спасла ее от жестокого мужа

Фрейлина младшей сестры покойной королевы Энн Гленконнер написала книгу мемуаров.

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В Великобритании были опубликованы мемуары Энн Гленконнер, знатной леди, которая долгое время была фрейлиной принцессы Маргарет, ее близкой подругой и наперсницей. Энн даже появилась в скандальном сериале "Корона", так что она решила изложить свою версию событий и рассказать о дружбе с младшей сестрой покойной королевы Елизаветы. Об этом пишет Daily Mail.

В захватывающих мемуарах леди Гленконнер, опубликованных в это воскресенье, рассказывается о физическом насилии, которому она подверглась со стороны своего покойного мужа Колина Теннанта и о том, как работа с принцессой Маргарет помогла ей спастись от жестокого мужа.

Леди Энн пишет, что она знала принцессу Маргарет с детства. Но должность фрейлины леди получила только в 1971 году. Брак леди с Колином Теннантом, впоследствии лордом Гленконнером, был невыносим. Теннант был жестоким человеком, от вспышек ярости которого страдали все вокруг и в первую очередь его жена.

"Принцесса Маргарет предложила мне спасательный круг в 1971 году. Понимая, что мне нужно убежать от мужа и его буйной, непредсказуемой ярости, она попросила меня стать одной из ее фрейлин", — пишет Энн. Она была рядом с принцессой более 30 лет и за это время стала более уверенной в себе. Леди отмечает, что черпала мужество у принцессы.

Та всегда была очень стойкой, даже когда узнала, что ее муж Тони, граф Сноудон, изменял ей.

Леди Энн отмечает, что она ненавидела саму идею развода и отчаянно пыталась спасти брак. Но в 1978 году они все-таки разошлись.

"Принцесса просто сосредоточилась на том, чтобы справиться со всевозможными расстраивающими вещами, зная, что позже они никогда не будут казаться такими неприятными, как раньше. Эта решимость показалась мне формой истинного мужества", — вспомнила Энн.

Впрочем, в мемуарах описываются не только мрачные этапы жизни принцессы, но повседневность, о которой обычно никто не знает.

Известно, что младшая сестра королевы была заядлой курильщицей. Она курила с 15 лет. И ради возможности выкурить сигарету была согласна на неудобства.

"Когда я жила с принцессой Маргарет в Кенсингтонском дворце, мы ходили в кинотеатр Coronet в Ноттинг-Хилле. В те времена в кинотеатрах можно было курить, но только на верхнем ярусе, где было грязно и накурено. Я пыталась увести принцессу оттуда, но она сказала: "О, Энн, ты такая суетливая. Это не имеет значения, пока я могу курить", — фрейлина полагает, что пока они там сидели в клубах дыма, другие посетители кинотеатра и не подозревали, что рядом была принцесса.

Маргарет практически не появлялась без сигареты в элегантном мундштуке, но она бросила курить, когда ее здоровье ухудшилось. Похвалы она не приняла, сказав лишь, что она просто должна была это сделать.

[ + – ] Принцесса Маргарет не расставалась с сигаретой Фото: Getty Images

По словам леди Энн – быть фрейлиной, это все равно, что быть замужем. По ее словам, ее работа заключалась в том, чтобы служить буфером между принцессой и другими людьми.

"На приемах я отвечала за то, чтобы она говорила со всеми, с кем ей нужно. Я научилась следить за любыми признаками того, что ей становится скучно, и делал все возможное, чтобы вмешаться", — леди уверена, что сейчас королева-консорт Камилла делает то же самое для короля Карла.

"Несмотря на весь гламур и веселье, следует признать, что большая часть работы членов королевской семьи довольно скучна. Они очень хорошо умеют часами обмениваться рукопожатиями с одной группой незнакомцев за другой", — отметила леди Энн. Но она посетовала на то, что члены королевской семьи постоянно находятся в напряжении.

Даже когда они не исполняют официальные обязанности, они постоянно ждут, что их будут фотографировать исподтишка, приставать с вопросами и не давать покоя. Также они постоянно окружены множеством людей, которые соглашаются с любым их словом и смеются над каждой шуткой. Это кажется идиллией, но это очень утомляет.

По словам фрейлины, принцесса Маргарет ценила друзей, которым ничего от нее не нужно, которые не подавлены ее королевским статусом и ведут себя нормально.

Так что когда супруг леди Энн Гленконнер купил остров Мюстик в 1958 году, принцесса Маргарет наконец очутилась в окружении, где она может расслабиться. Напомним, это остров и сейчас остается любимым местом отдыха королевской семьи. Он полностью закрыт от папарацци и журналистов.

[ + – ] Энн Гленконнер с мужем и принцесса Маргарет на острове Мюстик Фото: Getty Images

Принцессе Маргарет там принадлежала вилла Les Jolies Eaux.

И именно на этом острове произошла ее встреча с ее возлюбленным Родди Ллевеллином.

[ + – ] Принцесса Маргарет и Родди Ллевеллин, ее возлюбленный Фото: Getty Images

Леди Энн отметила, что эпизод знакомства был показан в "Короне" некорректно. Ее саму представили каким-то сутенером, который указывает на симпатичных мужчин у бассейна, подбирая принцессе любовника.

На самом деле, по словам леди Энн, все было очень прозаично. Она пригласила Родди Ллевеллина в последнюю минуту, и он познакомился с принцессой.

"Скандал, который вызвали их отношения, означал, что Колин и я были в немилости у королевской семьи в течение довольно долгого времени, но это стоило того, чтобы увидеть принцессу Маргарет счастливой", — рассказала фрейлина.

[ + – ] Энн Гленконнер, принцесса Маргарет и Родди Ллевеллин на острове Мюстик Фото: Скриншот

Принцесса Маргарет часто устраивала бунт, пытаясь вырваться из-под постоянного надзора. И даже подвергала свою жизнь опасности. Леди Энн рассказала, что во время путешествия в Венесуэлу, принцесса должна была на небольшом самолете осмотреть великолепный водопад Анхель. Но самолет оказался неисправен и полет отложили. За ужином выяснилось, что Маргарет все-таки улетела к водопаду.

"Если что-нибудь случится, виноваты будем все мы", — сказал ее секретарь. Впрочем, все обошлось, самолет с принцессой на борту благополучно приземлился. Но разбился два дня спустя.

Также подруга принцессы рассказала, что она иногда обижалась на нее и мстила весьма оригинальным способом: вынуждала смеяться в неподходящие моменты. А однажды всунула в руки Энн коалу, хотя та не питала никакой привязанности к этим медведям.

[ + – ] Энн Гленконнер - близкая подруга и фрейлина принцессы Маргарет Фото: Скриншот

Родди Ллевеллин, возлюбленный принцессы Маргарет, о котором упоминает фрейлина, после расставания с принцессой женился, но остался с ней друзьями. Он никогда не давал интервью об отношениях с сестрой королевы. И только в начале этого года Елизавета позволила ему посетить могилу Маргарет в Виндзоре.

Напомним, ранее Фокус писал о близких подругах покойной королевы Елизаветы, с которыми монарх могла расслабиться и проводить время в свое удовольствие.