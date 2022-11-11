У п'ятому сезоні "Корони" з'явився Борис Єльцин

Бориса Єльцина зіграв білоруський актор Анатолій Котенєв.

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П'ятий сезон історичного драматичного серіалу "Корона", мабуть, стане обговорюваним, і не тільки тому, що в ньому показані найтрагічніші моменти в житті королівської родини Великобританії, але і завдяки появі одіозних особистостей у кадрі. Одним із таких став Борис Єльцин, візит якого до Великобританії показаний в одному з епізодів, а також приїзд Єлизавети II до Москви у 1994 році.

Борис Єльцин — перший президент Російської Федерації після розпаду СРСР. Він був членом Комуністичної партії, але вийшов із неї у липні 1990 року, перед тим, як стати першим всенародно обраним лідером в історії Росії. Єльцин був президентом два терміни, з 1991 по 1999 рік, протягом яких спостерігав за переходом країни до капіталістичної економіки та відвідав Лондон у 1994 році. Пізніше того самого року королева Єлизавета II стала першою британською монархинею, яка відвідала Росію після революції 1917 року.

У "Короні" роль Єльцина зіграв відомий білоруський актор Анатолій Котенєв, якого глядачі знають за такими фільмами як "Дезертир", "Четверта планета", "Секретний фарватер" та інші. Він також нещодавно з'явився у таких серіалах, як "Вуличне правосуддя" та "Кріс+Тіна".

[ + – ] Анатолій Котенєв у ролі Бориса Єльцина Фото: Скриншот

Борис Єльцин з'являється у 6-й серії 5-го сезону "Корони" під назвою "Бдуинок Іпатьєва". На початку епізоду прем'єр-міністр Джон Мейджор, якого грає Джонні Лі Міллер, повертається після візиту до Москви й каже, що люди там люблять Єльцина, але він не впевнений, що політик колись був тверезий, коли вони перебували в компанії один одного.

Він каже королеві, що Єльцин — англофіл, який зрадів би отримати запрошення до палацу. Однак, коли Єлизавета II спочатку, здається, позитивно сприйняла цю ідею, її особистий секретар потім повідомляє їй, що в молодості Єльцин був регіональним чиновником у місті, де знаходився Будинок Іпатьєва. Саме там була страчена родина російського царя Миколи Романова у 1918 році.

Єльцин відвідує палац і під час обіду запрошує королеву до Москви, щоб відсвяткувати кінець комуністичного правління. Однак та каже йому, що він мав подумати про те, що сталося в Іпатьєвському будинку, розуміючи, що політик особисто наказав його зруйнувати. Монарх наголошує, що вважає це актом великої неповаги до пам'яті її сім'ї.

У відповідь Єльцин посилається на наказ "з самого верху" і обіцяє зробити все можливе, щоб відновити гідність Романових.

Під час позування для офіційних фотографій Єльцин говорить російською тим, хто з ним, що королева не повинна читати йому лекції, і що долі Романових фактично вирішені у Букінгемському палаці.

[ + – ] Білоруський актор переконливо перетворився на російського політика Фото: Скриншот

Пізніше королева приїжджає до Москви після того, як тіла Романових було виявлено, але в останню хвилину відбувається пограбування, і тіла двох убитих не можуть впізнати, через що зірвався план запланованого похорону.

Наодинці королева зізнається Філіпу, як вона розчарована тим, що її родичі ще не будуть поховані після того, як вони спеціально приїхали туди, щоб побачити, як це станеться.

Пізніше, повернувшись до Великобританії, Джон Мейджор підтверджує, що тіла були упізнані, і похорон може відбутися, пояснюючи це тим, що Єльцин відчув полегшення через те, що це питання нарешті можна закрити.

Нагадаємо, творців п'ятого сезону "Корони" звинуватили у спробах зруйнувати інститут монархії та підірвати репутацію королівської родини. До того ж команда проєкту проігнорувала прохання принца Вільяма.