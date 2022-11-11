В пятом сезоне "Короны" появился Борис Ельцин

Бориса Ельцина сыграл белорусский актер Анатолий Котенев.

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Пятый сезон исторического драматического сериала "Корона", пожалуй, станет самым обсуждаемым, и не только потому, что в нем показаны самые трагические моменты в жизни королевской семьи Великобритании, но и благодаря появлению одиозных личностей в кадре. Одним из таких стал Борис Ельцин, визит которого в Великобританию показан в одном из эпизодов, а также приезд Елизаветы II в Москву в 1994 году.

Борис Ельцин – первый президент Российской Федерации после распада СССР. Он был членом Коммунистической партии, но вышел из нее в июле 1990 года, прежде чем стать первым всенародно избранным лидером в истории России. Ельцин был президентом два срока, с 1991 по 1999 год, в течение которых наблюдал за переходом страны к капиталистической экономике и посетил Лондон в 1994 году. Позднее в том же году королева Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Россию после революции 1917 года.

В "Короне" роль Ельцина сыграл известный белорусский актер Анатолий Котенев, которого зрители знают по таким фильмам как "Дезертир", "Четвертая планета", "Секретный фарватер" и других. Он также недавно появился в таких сериалах, как "Уличное правосудие" и "Крис+Тина".

[ + – ] Анатолий Котенев в роли Бориса Ельцина Фото: Скриншот

Борис Ельцин появляется в 6-й серии 5-го сезона "Короны" под названием "Дом Ипатьева". В начале эпизода премьер-министр Джон Мейджор, которого играет Джонни Ли Миллера, возвращается после визита в Москву и говорит, что люди там любят Ельцина, но он не уверен, что политик когда-либо был трезв, когда они находились в компании друг друга.

Он говорит королеве, что Ельцин – англофил, который был бы рад получить приглашение во дворец. Однако, в то время как Елизавета II сначала, кажется, положительно восприняла эту идею, ее личный секретарь затем сообщает ей, что в молодости Ельцин был региональным чиновником в городе, где находился Дом Ипатьева. Именно там была казнена семья российского царя Николая Романова в 1918 году.

Ельцин посещает дворец и во время обеда приглашает королеву в Москву, чтобы отпраздновать конец коммунистического правления. Однако та говорит ему, что он должен был подумать о том, что произошло в Ипатьевском доме, понимая, что политик лично отдал приказ о разрушении дома. Монарх подчеркивает, что считает это актом большого неуважения к памяти ее семьи.

В ответ Ельцин ссылается на приказ "с самого верха" и обещает сделать все возможное, чтобы восстановить достоинство Романовых.

Во время позирования для официальных фотографий Ельцин говорит по-русски тем, кто с ним, что королева не должна читать ему лекции, и что судьбы Романовых фактически решены в Букингемском дворце.

[ + – ] Белорусский актер убедительно перевоплотился в российского политика Фото: Скриншот

Позже королева приезжает в Москву после того, как тела Романовых были обнаружены, но в последнюю минуту происходит ограбление, и тела двоих убитых не могут опознать, из-за чего сорвался план запланированных похорон.

Наедине королева признается Филиппу, как она разочарована тем, что ее родственники еще не будут похоронены после того, как они специально приехали туда, чтобы увидеть, как это произойдет.

Позже, вернувшись в Великобританию, Джон Мейджор подтверждает, что тела были опознаны, и похороны могут состояться, объясняя это тем, что Ельцин почувствовал облегчение из-за того, что в этом вопросе наконец можно подвести черту.

Напомним, создателей пятого сезона "Короны" обвинили в попытках разрушить институт монархии и подорвать репутацию королевской семьи. К тому же команда проекта проигнорировала просьбу принца Уильяма.