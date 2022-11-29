Пістолети, буддійський амулет та дієтична кола. Ілон Маск показав свій ліжковий столик

Також біля ліжка Маск тримає копію картини "Вашингтон переправляється через Делавер".

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Ілон Маск раптово опублікував знімок свого ліжкового столика, похвалившись пістолетами та порожніми банками з-під коли. Про це пише Daily Mail.

Виявилося, що мільярдер і новий власник Twitter спить поряд з відразу двома пістолетами, портретом першого президента США Джорджа Вашингтона і шаленіє від дієтичної коли без кофеїну.

Один з пістолетів — це копія крем'яного пістолета Джорджа Вашингтона, яка зберігається в дерев'яному ящику, на відкритій кришці якого зображено знамениту картину "Вашингтон переправляється через Делавер".

[ + – ] Ілон Маск показав, що тримає на ліжковому столику Фото: Скриншот

Другий пістолет — це створена на замовлення репліка револьвера Diamond Back.357 із відеоігри Deus Ex: Human Revolution.

Також на столику Маск тримає буддійський амулет під назвою ваджра, який використовується у медитаціях. І, як вважається, оберігає від ворогів.

І він явно п'є надто багато дієтичної коли без кофеїну. Раніше Ілон Маск розповідав, що багато років позбавлявся "безглуздої" залежності від кави, прагнучи зробити Tesla одним з провідних світових автомобільних брендів.

Порожні банки залишили сліди на стільниці й Маск написав, що йому немає вибачення "за відсутність підставок".

У 2014 році він розповів німецькому автомобільному журналу Auto Bild, як мучився від безсоння та пив дієтичну колу.

"У ті часи я випивав близько восьми банок дієтичної коли на день або щось таке. А ще я пив так багато кави… що мене це лютило. Я переборщував з кофеїном, і це було недобре", — розповідав мільярдер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що засновники компаній SpaceX та Tesla можуть позбавити громадянства США за підробку документів та нелегальне проживання у Штатах. Про це йдеться у документах, які опублікували у Twitter розслідувачі гурту Сapitol Hunters. Джерела групи стверджують, що Ілон Маск не здобував вищу освіту з фізики в університеті Пенсильванії в 1995 році, а його диплом — підробка. Маск народився в ПАР, а з 17 років навчався у Канаді.

А його політика щодо свіжопридбаного Twitter призвела до того, що із соцмережі йдуть знаменитості. А акторка Алісса Мілано взагалі відмовилася від автомобіля Tesla Model X на знак протесту. Голлівудська акторка змінила електрокар на новий Volkswagen ID.4.