Пістолети, буддійський амулет та дієтична кола. Ілон Маск показав свій ліжковий столик
Також біля ліжка Маск тримає копію картини "Вашингтон переправляється через Делавер".
Ілон Маск раптово опублікував знімок свого ліжкового столика, похвалившись пістолетами та порожніми банками з-під коли. Про це пише Daily Mail.
Виявилося, що мільярдер і новий власник Twitter спить поряд з відразу двома пістолетами, портретом першого президента США Джорджа Вашингтона і шаленіє від дієтичної коли без кофеїну.
Один з пістолетів — це копія крем'яного пістолета Джорджа Вашингтона, яка зберігається в дерев'яному ящику, на відкритій кришці якого зображено знамениту картину "Вашингтон переправляється через Делавер".
Другий пістолет — це створена на замовлення репліка револьвера Diamond Back.357 із відеоігри Deus Ex: Human Revolution.
Також на столику Маск тримає буддійський амулет під назвою ваджра, який використовується у медитаціях. І, як вважається, оберігає від ворогів.
І він явно п'є надто багато дієтичної коли без кофеїну. Раніше Ілон Маск розповідав, що багато років позбавлявся "безглуздої" залежності від кави, прагнучи зробити Tesla одним з провідних світових автомобільних брендів.
Порожні банки залишили сліди на стільниці й Маск написав, що йому немає вибачення "за відсутність підставок".
У 2014 році він розповів німецькому автомобільному журналу Auto Bild, як мучився від безсоння та пив дієтичну колу.
"У ті часи я випивав близько восьми банок дієтичної коли на день або щось таке. А ще я пив так багато кави… що мене це лютило. Я переборщував з кофеїном, і це було недобре", — розповідав мільярдер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що засновники компаній SpaceX та Tesla можуть позбавити громадянства США за підробку документів та нелегальне проживання у Штатах. Про це йдеться у документах, які опублікували у Twitter розслідувачі гурту Сapitol Hunters. Джерела групи стверджують, що Ілон Маск не здобував вищу освіту з фізики в університеті Пенсильванії в 1995 році, а його диплом — підробка. Маск народився в ПАР, а з 17 років навчався у Канаді.
А його політика щодо свіжопридбаного Twitter призвела до того, що із соцмережі йдуть знаменитості. А акторка Алісса Мілано взагалі відмовилася від автомобіля Tesla Model X на знак протесту. Голлівудська акторка змінила електрокар на новий Volkswagen ID.4.