Сонце на підвіконні. Як виростити апельсин з кісточки в домашніх умовах

При вирощуванні апельсинового дерева необхідно запастись терпінням.

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Вирощування на підвіконні екзотичних плодових рослин — справа клопітна і непроста, що вимагає терпіння та дотримання цілого ряду правил. Ми вже розповідали, як виростити в домашніх умовах авокадо та лимон, а тепер поговоримо про апельсинове дерево. Як пише портал Аgromarket, виростити у квартирі солодкі та ароматні апельсини з кісточки цілком реально.

Вибір посадкового матеріалу

Для вирощування в домашніх умовах найкраще підходять сорти апельсинів, що утворюють компактну крону. Насіння можна купити у спеціалізованих магазинах. Найбільш популярними для квартирного садівництва є сорти Вашингтон Навел, Моро, Кара-Кара, Клементін. Також можна купити апельсин у супермаркеті та посадити з нього кісточку. Для цього варто вибирати зрілі та великі плоди. Насіння з них потрібно пророщувати буквально відразу після вилучення, інакше зовнішня шкірка висохне, що ускладнить процес пророщування.

Насіння для посадки краще брати найбільше.

Пророщування

Перед посадкою в ґрунт, кісточки апельсина на ніч потрібно замочити у теплій воді, додавши туди стимулятор росту.

Для посадки знадобиться таке:

Горщик об'ємом не менше ніж літр з отворами для дренажу;

Спеціальний ґрунт для цитрусових, який можна купити в спеціалізованому магазині або ж зробити самостійно, змішавши рівні частини ґрунту для розсади, торфу, річкового піску та золи.

Кісточку апельсина посадити у вологий ґрунт на глибину до сантиметра. Якщо в один горщик сідає кілька штук, тоді відстань між ними має бути не менше ніж п'ять сантиметрів. Горщик з насінням поставити на тепле та світле підвіконня, накривши плівкою.

Якщо температура повітря знаходиться в межах 22 градусів, то перший паросток з'явиться у період від 20 до 30 днів. Апельсин є теплолюбною і світлолюбною рослиною. Якщо пророщування виконується в осінньо-зимовий період, паросткам необхідно забезпечити 12-годинний світловий день, встановивши фітолампу. Весь цей час потрібно не допускати висихання ґрунту, обприскуючи його з пульверизатора водою кімнатної температури.

Коли апельсини зійшли, за умови посадки кількох штук у вазоні, їх необхідно розсадити у різні горщики при формуванні двох справжніх листочків. Водночас пікіровку потрібно виконувати вкрай обережно, щоб не пошкодити тендітне коріння.

Надалі пересаджувати апельсини необхідно в горщики більшого обсягу щорічно шляхом перевалки. Найкраще це робити навесні. Вже доросле деревце, яке плодить, пересаджують після збирання врожаю раз на три роки.

[ + – ] Насіння апельсина проростає протягом 20-30 днів Фото: Getty Images

Температурний режим

Температуру повітря в приміщенні, де росте апельсин, слід робити нижчою взимку та підвищувати навесні. Оптимальні показники восени та взимку — 12-16 градусів, а в теплу пору року максимальна температура — від 18 до 22 градусів.

Полив

У період активної вегетації поливи виконують щодня, використовуючи воду без хлору. Якщо на піддон стекла зайва вода, її потрібно одразу ж виливати.

Оскільки взимку у рослини спостерігається період спокою, то, крім зниження температури, йому зменшують кількість підживлення та поливів. Так, поливати апельсин взимку потрібно максимум кілька разів на місяць. Для повноцінного розвитку деревця вологість повітря має бути на рівні 70%. Якщо в будинку централізоване опалення, краще поставити на підвіконня поряд з апельсином глибокий посуд з водою або зволожувач повітря. У теплу пору року апельсин потрібно обприскувати теплою відстояною водою.

Щодо підживлення, то їх потрібно купувати у спеціалізованих магазинах, де продаються добрива для цитрусових. Вносити їх навесні та влітку потрібно раз на 10 днів.

Щоб уникнути захворювань апельсина, раз на місяць до добрива потрібно додавати мідний купорос, який запобігатиме появі шкідників та проблем з корінням.

[ + – ] Обприскувати апельсин потрібно теплою водою, що відстояла Фото: Getty Images

Обрізка

Обрізати апельсин потрібно так само як будь-яке плодове дерево. На другий рік вирощування формують перший ярус кістякових гілок. Гілки, що ростуть усередину крони, видаляють повністю. На наступний рік формують гілки другого ярусу та гілки другого порядку на нижньому ярусі. На третій рік формують третій ярус, а також гілки третього порядку на нижньому ярусі та гілки другого порядку на другому ярусі. На четвертий рік на першому ярусі формують гілки четвертого порядку. У наступні роки формуються плодові гілки на другому і третьому ярусі.

Вирощуючи апельсинове дерево, слід запастися терпінням. Як правило, перші два роки воно росте досить повільно, проте потім потішить не тільки красивим зовнішнім виглядом, але й соковитими плодами.