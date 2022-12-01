Солнце на подоконнике. Как вырастить апельсин из косточки в домашних условиях

При выращивании апельсинового дерева необходимо запастись терпением.

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Выращивание на подоконнике экзотических плодовых растений – дело хлопотное и непростое, требующее терпения и соблюдения целого ряда правил. Мы уже рассказывали, как вырастить в домашних условиях авокадо и лимон, а теперь поговорим об апельсиновом дереве. Как пишет портал Аgromarket, вырастить в квартире сладкие и ароматные апельсины из косточки вполне реально.

Выбор посадочного материала

Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходят сорта апельсинов, которые образуют компактную крону. Семена можно купить в специализированных магазинах. Наиболее популярными для квартирного садоводства являются сорта Вашингтон Навел, Моро, Кара-Кара, Клементин. Также можно купить апельсин в супермаркете и посадить с него косточку. Для этого стоит выбирать зрелые и крупные плоды. Семечки из них нужно проращивать буквально сразу же после извлечения, иначе внешняя кожура высохнет, что усложнит процесс проращивания.

Семена для посадки лучше брать наиболее крупные.

Проращивание

Перед посадкой в грунт, косточки апельсина на ночь нужно замочить в теплой воде, добавив туда стимулятор роста.

Для посадки понадобится следующее:

Горшок объемом не менее литра с отверстиями для дренажа;

Специальный грунт для цитрусовых, который можно купить в специализированном магазине или же сделать самостоятельно, смешав равные части грунта для рассады, торфа, речного песка и золы.

Косточку апельсина посадить во влажный грунт на глубину до сантиметра. Если в один горшок садится несколько штук, тогда расстояние между ними должно быть не менее пяти сантиметров. Горшок с семенами поставить на теплый и светлый подоконник, накрыв пленкой.

Если температура воздуха находится в пределах 22 градусов, то первый росток появится в период от 20 до 30 дней. Апельсин является теплолюбивым и светолюбивым растением. Если проращивание выполняется в осенне-зимний период, росткам необходимо обеспечить 12-часовой световой день, установив фитолампу. Все это время нужно не допускать высыхания грунта, опрыскивая его из пульверизатора водой комнатной температуры.

Когда апельсины взошли, при условии посадки нескольких штук в вазоне, их необходимо рассадить в разные горшки при формировании двух настоящих листочков. При этом пикировку нужно выполнять крайне осторожно, чтобы не повредить хрупкие корни.

В дальнейшем пересаживать апельсины нужно в горшки большего объема раз в год методом перевалки. Лучше всего это делать весной. Уже взрослое деревцо, которое плодоносит, пересаживают после сбора урожая раз в три года.

[ + – ] Семена апельсина прорастают в течение 20-30 дней Фото: Getty Images

Температурный режим

Температуру воздуха в помещении, где растет апельсин, следует делать ниже зимой и повышать весной. Оптимальные показатели осенью и зимой – 12-16 градусов, а в теплое время года максимальная температура – от 18 до 22 градусов.

Полив

В период активной вегетации поливы выполняют каждый день, используя воду без хлора. Если на поддон стекла лишняя вода, ее нужно сразу же выливать.

Поскольку зимой у растения наблюдается период покоя, то, кроме снижения температуры, ему уменьшают количество подкормок и поливов. Так, поливать апельсин зимой нужно максимум пару раз в месяц. Для полноценного развития деревца влажность воздуха должна быть на уровне 70%. Если в доме централизованное отопление, то лучше поставить на подоконник рядом с апельсином емкость с водой или увлажнитель воздуха. В теплое время года апельсин нужно опрыскивать теплой отстоянной водой.

Что касается подкормок, то их нужно покупать в специализированных магазинах, где продаются удобрения для цитрусовых. Вносить их весной и летом нужно раз в 10 дней.

Чтобы избежать заболеваний апельсина, раз в месяц к удобрению нужно добавлять медный купорос, который предотвратит появление вредителей и проблем с корнями.

[ + – ] Опрыскивать апельсин нужно отстоявшейся теплой водой Фото: Getty Images

Обрезка

Обрезать апельсин нужно так же, как и любое плодовое дерево. На второй год выращивания формируют первый ярус скелетных веток. Ветки, растущие внутрь кроны, удаляют полностью. На следующий год формируют ветки второго яруса и ветки второго порядка на нижнем ярусе. На третий год формируют третий ярус, а также ветки третьего порядка на нижнем ярусе и ветки второго порядка на втором ярусе. На четвертый год на первом ярусе формируют ветки четвертого порядка. В последующие годы формируются плодоносящие ветки на втором и третьем ярусе.

Выращивая апельсиновое дерево, следует запастись терпением. Как правило, первых два года оно растет довольно медленно, но зато потом порадует не только красивым внешним видом, но и сочными плодами.