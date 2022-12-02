69-річна дружина Макрона приїхала на прийом у Білий дім у наряді від Louis Vuitton

Перша леді Франції залишається вірною люксовому бренду вже багато років.

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Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден влаштували перший державний прийом із моменту переїзду в Білий дім у 2021 році, куди запросили активістів, політиків і членів родини. Серед почесних гостей був і президент Франції Емманюель Макрон на місці зі своєю дружиною Бріжит, повідомляє Daily Mail.

На прийом перша леді США одягла темно-синю квіткову вечірню сукню від Oscar de la Renta з відкритими плечима, доповнивши образ діамантовими сережками, а Бріжит Макрон мала елегантний вигляд у довгій білій сукні з високою горловиною від Louis Vuitton із високим розрізом, срібними деталями на поясі та в районі коміра. До ансамблю вона підібрала сріблястий клатч і білі туфлі-човники на шпильці.

Обидві пари сфотографувалися на північному портику Білого дому, а протягом вечора багато спілкувалися. Пізніше обидва президенти розповіли про багаторічну дружбу двох народів.

[ + – ] Джо Байден і Емманюель Макрон у Білому домі Фото: Getty Images

"Франція була нашим першим союзником. Перша країна, яка підняла американський прапор після нашої революції. Насправді я виріс у місці під назвою Нью-Касл, округ Делавер, недалеко від поля битви Брендівайн, де хлопець на ім'я маркіз де Лафаєт боровся за справу Америки та подружився з хлопцем на ім'я Джордж Вашингтон, пізніше Лафаєт писав про їхню дружбу, і я цитую: "Це була така простота, що двох друзів об'єднала найбільша справа". Сьогодні нас, як і раніше, поєднує найбільша з причин: демократія, свобода, рівність, можливості й свобода. Ми виступаємо проти пригнічення та несправедливості, ми відстоюємо одне одного в наших демократичних цінностях, яким Вашингтон і Лафаєт присвятили своє життя, і ми, як і раніше, прагнемо побудувати світ, гідний наших найбільших надій і нашого майбутнього, знаючи, що ми завжди можемо розраховувати одне на одного як союзники та друзі", — заявив Байден, перш ніж підняти келих із шампанським.

Розважати почесних гостей приїхав співак Джон Батіста, а серед інших знаменитих гостей виявився музикант Джон Ледженд із дружиною Кріссі Тейген, колишня дружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер зі старшою дочкою, акторка Джулія Луї-Дрейфус та інші.

Зазначимо, що Бріжит Макрон вірна у своїй любові до Louis Vuitton. На всіх значущих заходах перша леді Франції з'являється у вбраннях від цього люксового бренду, віддаючи перевагу сукням до коліна, костюмам і взуттю на високих підборах.

Нагадаємо, напередодні прийому Байден і Макрон із подружжям повечеряли в модному ресторані у Вашингтоні.