Королеву не впізнати: представили нову воскову фігуру Єлизавети II

У Музеї воскових фігур у Ріо-де-Жанейро з'явилася постать королеви Великобританії Єлизавети II.

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Воскова фігура монарха створена в натуральну величину та була представлена на виставці у вестибюлі AquaRio в Ріо-де-Жанейро, куди її доправили з Музею воскових фігур Dreamland.

Варто зазначити, що королева не дуже схожа на себе. Фігура одягнена в довгу білу сукню з вишивкою, хутряну накидку, на шиї красується діамантове кольє, а на голові — тіара.

Очевидно, це не найвдаліша воскова постать Єлизавети. Для порівняння можна подивитися на представлену в січні 2022 року у найвідомішому німецькому музеї воскових фігур Panoptikum у Гамбурзі воскову копію британської королеви.

Там перед новим туристичним сезоном пройшла пресконференція, на якій Сюзанна Фаєрбер, керівна партнерка музею, продемонструвала присутнім секрет воскової копії Єлизавети ІІ.

Воскова постать монарха одягнена в рожеве пальто й такого ж кольору капелюх, під яким нічого немає. Тобто волосся, яке виглядає з-під головного убору, розміщене тільки з видимого боку, а під капелюхом — звичайна лисина. Незважаючи на це, сама фігура виглядає реалістичнішою, ніж представлена на виставці в Ріо-де-Жанейро.

Також Фокус писав, що з Техаського музею воскових фігур прибрали статую 45-го президента США Дональда Трампа, тому що відвідувачі "її били", дряпали та намагалися повалити.