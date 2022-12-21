Джейсон Момоа привіз різдвяну ялинку до будинку колишньої дружини

Пара зберегла теплі стосунки, незважаючи на розлучення.

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43-річний голлівудський актор Джейсон Момоа, який у січні цього року розлучився із дружиною, 55-річною Лізою Боне, зумів зберегти з нею теплі стосунки, як і заявляв невдовзі після розриву. Він, як і раніше, продовжує підтримувати її та допомагати їй. Так, зірку "Аквамена" помітили у той момент, коли він привіз до будинку колишньої різдвяну ялинку, пише People.

Джейсон Момоа досі "допомагає" колишній дружині Лізі Боні, оскільки вони залишаються "близькими" з тих пір, як розлучилися… після того, як актора помітили, що доставляє різдвяну ялинку до її будинку.

"Вони проводять час разом, коли Джейсон у Лос-Анджелесі. Джейсон розумний і часто робив щось по дому, коли вони жили разом.

Він і зараз допомагає Лізі. Вони планують провести частину різдвяних канікул разом із своїми дітьми", – розповів інсайдер.

Пара була разом 16 років, з яких п'ять останніх – у шлюбі. У них двоє дітей – 14-річна дочка Лола та 13-річний син Накоа-Вольф

Джейсон і Ліза самі повідомили про рішення розлучитися, випустивши спільну заяву, де пояснили свій вчинок:

"Ми всі відчули тиск і зміни цих трансформаційних часів… Революція розгортається, і наша сім'я не виняток… відчуваючи і розвиваючись від сейсмічних зрушень, що відбуваються. Кохання між нами триває, розвиваючись у тому напрямку, в якому воно хоче бути пізнаним і прожитим. Ми звільняємо один одного, щоб бути тими, ким ми вчимося ставати. Наша непохитна відданість цьому священному життю та нашим дітям».

За час після розлучення з Боне Момоа встиг закрутити роман із 32-річною актрисою Ейсою Гонсалес. Через кілька місяців вони розійшлися, але вже менш ніж за місяць їх знову помітили разом.

За словами джерел, пара весело проводить час, але поки що між ними "нічого серйозного", оскільки обоє зайняті роботою.