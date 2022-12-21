Джейсон Момоа привез рождественскую елку в дом бывшей жены

Пара сохранила теплые отношения, несмотря на расставание.

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43-летний голливудский актер Джейсон Момоа, который в январе этого года расстался с женой, 55-летней Лизой Боне, сумел сохранить с ней теплые отношения, как и заявлял вскоре после разрыва. Он по-прежнему продолжает поддерживать ее и помогать ей. Так, звезду "Аквамена" заметили в тот момент, когда он привез в дом бывшей рождественскую елку, пишет People.

Джейсон Момоа до сих пор "помогает" бывшей жене Лизе Боне, поскольку они остаются "близкими" с тех пор, как расстались… после того, как актера заметили, доставляющего рождественскую елку в ее дом.

"Они проводят время вместе, когда Джейсон в Лос-Анджелесе. Джейсон умен и часто делал что-то по дому, когда они жили вместе.

Он и сейчас помогает Лизе. Они планируют провести часть рождественских каникул вместе со своими детьми", – рассказал инсайдер.

Пара была вместе 16 лет, из которых пять последних – в браке. У них двое детей – 14-летняя Дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вольф

Джейсон и Лиза сами сообщили о решении развестись, выпустив совместное заявление, где объяснили свой поступок:

"Мы все почувствовали сжатие и перемены этих трансформационных времен… Революция разворачивается, и наша семья не исключение… чувствуя и развиваясь от происходящих сейсмических сдвигов. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся становиться. Наша непоколебимая преданность этой священной жизни и нашим детям".

За время после расставания с Боне Момоа успел закрутить роман с 32-летней актрисой Эйсой Гонсалес. Через несколько месяцев они разошлись, но уже менее чем через месяц их снова заметили вместе.

По словам источников, пара весело проводит время, но пока что между ними "ничего серьезного", поскольку оба заняты работой.